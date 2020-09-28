https://ria.ru/20200928/ukraina-1577877921.html

Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать

Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:26

2020-09-28T12:26

2020-09-28T12:26

распространение нового коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

андрей демченко

коронавирусы

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Запрет иностранцам на въезд на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-demchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Демченко</a>.Ранее кабинет министров Украины принял решение о закрытии в связи с пандемией коронавируса границы страны с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранных граждан, кроме ряда категорий. На 28 сентября в стране выявлены 201 305 случаев COVID-19, скончались 3 996 человек, выздоровели 88 453, из них за последние сутки – 571 человек."Сегодня с 00 часов (совпадает с мск) прекратила действие норма, которая была прописана в постановлении правительства номер 641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины", - заявил Демченко в понедельник.При этом он не смог сказать, начали ли иностранцы в понедельник пересекать украинскую границу. "Такая информация будет в статистике завтра", - добавил Демченко.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, андрей демченко, коронавирусы, украина, в мире