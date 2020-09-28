Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать
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© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Ранее кабинет министров Украины принял решение о закрытии в связи с пандемией коронавируса границы страны с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранных граждан, кроме ряда категорий. На 28 сентября в стране выявлены 201 305 случаев COVID-19, скончались 3 996 человек, выздоровели 88 453, из них за последние сутки – 571 человек.
"Сегодня с 00 часов (совпадает с мск) прекратила действие норма, которая была прописана в постановлении правительства номер 641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины", - заявил Демченко в понедельник.
При этом он не смог сказать, начали ли иностранцы в понедельник пересекать украинскую границу. "Такая информация будет в статистике завтра", - добавил Демченко.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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