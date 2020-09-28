https://ria.ru/20200928/ugon-1577883483.html

В Москве угонщик переехал владельца авто и подрался с полицейскими

Злоумышленник на юге Москвы переехал при попытке угона владельца автомобиля и напал на полицейских, пытаясь сбежать, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:20

2020-09-28T13:20

2020-09-28T13:20

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Злоумышленник на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переехал при попытке угона владельца автомобиля и напал на полицейских, пытаясь сбежать, сообщила официальный представитель МВД России <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.По ее словам, в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля, припаркованного на Братеевской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяин иномарки оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. Злоумышленник сел за руль и завел двигатель, автомобиль тронулся с места. Владелец ухватился руками за дверцу и, так как машина набирала скорость, оказался под колесами. Автомобиль врезался в ограждение."Один из очевидцев удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и извлекли из-под нее пострадавшего. В дальнейшем он был госпитализирован. В тот момент, когда полицейские опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан", - сказала Волк.Возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем".

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ugon-1577792921.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия