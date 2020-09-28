https://ria.ru/20200928/udalenka-1577895050.html
Минсельхоз планирует перевести на удаленку не менее половины сотрудников
Минсельхоз РФ планирует перевести на дистанционный формат работы не менее 50% от штатной численности сотрудников, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:51
2020-09-28T15:51
2020-09-28T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ планирует перевести на дистанционный формат работы не менее 50% от штатной численности сотрудников, говорится в сообщении министерства."Минсельхоз России планирует перевести не менее 50% от штатной численности сотрудников на дистанционный формат работы. Решение принято в соответствии с рекомендациями, изложенными в указе мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> от 25 сентября 2020 года ..., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Москве", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что в настоящее время в министерстве обеспечены все необходимые условия для такого перехода, что позволит сохранить бесперебойное функционирование и эффективность работы ведомства."Одновременно в Минсельхозе России принят комплекс мер для обеспечения безопасности работников ведомства, исполняющих должностные обязанности в обычном режиме", - добавляет Минсельхоз.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200925/udalenka-1577757418.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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