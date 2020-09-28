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https://ria.ru/20200928/udalenka-1577895050.html
Минсельхоз планирует перевести на удаленку не менее половины сотрудников
Минсельхоз РФ планирует перевести на дистанционный формат работы не менее 50% от штатной численности сотрудников, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:51
2020-09-28T15:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ планирует перевести на дистанционный формат работы не менее 50% от штатной численности сотрудников, говорится в сообщении министерства."Минсельхоз России планирует перевести не менее 50% от штатной численности сотрудников на дистанционный формат работы. Решение принято в соответствии с рекомендациями, изложенными в указе мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> от 25 сентября 2020 года ..., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Москве", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что в настоящее время в министерстве обеспечены все необходимые условия для такого перехода, что позволит сохранить бесперебойное функционирование и эффективность работы ведомства."Одновременно в Минсельхозе России принят комплекс мер для обеспечения безопасности работников ведомства, исполняющих должностные обязанности в обычном режиме", - добавляет Минсельхоз.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200925/udalenka-1577757418.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сергей собянин, москва, общество

Минсельхоз планирует перевести на удаленку не менее половины сотрудников

15:51 28.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства сельского хозяйства РФ
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ планирует перевести на дистанционный формат работы не менее 50% от штатной численности сотрудников, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России планирует перевести не менее 50% от штатной численности сотрудников на дистанционный формат работы. Решение принято в соответствии с рекомендациями, изложенными в указе мэра Москвы от 25 сентября 2020 года ..., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Москве", - говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что в настоящее время в министерстве обеспечены все необходимые условия для такого перехода, что позволит сохранить бесперебойное функционирование и эффективность работы ведомства.
"Одновременно в Минсельхозе России принят комплекс мер для обеспечения безопасности работников ведомства, исполняющих должностные обязанности в обычном режиме", - добавляет Минсельхоз.
Здание Мэрии Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:15Распространение нового коронавируса
Московская мэрия переведет максимально возможное число людей на удаленку
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.
Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сергей СобянинМоскваОбщество
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