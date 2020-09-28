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https://ria.ru/20200928/tyumgu-1577692273.html
Размер имеет значение: ученые нашли новый способ определять пол птиц
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали новый метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости. Такой способ... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:00
2020-09-28T03:01
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Ученые Тюменского государственного университета (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573475182.html" target="_blank">ТюмГУ</a>) разработали новый метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости. Такой способ позволит исследовать случаи массовой гибели птиц для оценки состояния популяций и конкретизировать их половозрастной состав без использования дорогостоящего оборудования, считают эксперты. Научная статья опубликована в <a href="https://elibrary.ru/item.asp?doi=10.31857/S0044513419110126" target="_blank">"Зоологическом журнале"</a>.Специалисты из Тюмени разработали новый, дешевый и простой метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости. Ученые могут легко применять его в своих исследованиях без дорогостоящего лабораторного оборудования, имея под рукой только штангенциркуль. Ранее определить пол и возраст умерших птиц, туши которых сильно пострадали при гибели, можно было только с помощью генетического исследования, но оно экономически затратно и малодоступно.По его словам, открытый метод может быть использован даже в тех случаях, когда сохраняется только скелет. Это перспективно для определения туш птиц без перьев, особенно при незаконной охоте. С помощью разработанного метода уже получены данные о составе популяций синиц-московок в Нижегородской области, отметил Митропольский. Специалисты конкретизировали статистику, используя новый способ вместе с известными методами определения пола и возраста птиц по длине крыла. В ходе работы были исследованы синицы, разбившиеся о стеклянные витрины зданий."Мы определили диапазон значений для показателей общей длины крыла, размера плечевой кости и других анатомических показателей для самок и самцов, молодых и взрослых синиц-московок (Periparus ater). Проведя анализ анатомо-морфологических признаков крыла, удалось составить достаточно узкий диапазон для каждого показателя", – рассказал Митропольский.По результатам проведенного исследования, длина крыла самок составила от 56 до 64 мм, в среднем 59,7 мм, а у самцов от 58 до 64, в среднем 61,3 мм. Особи с одинаковой длиной кости, но более тонким диафизом (основная часть, "тело" кости), относятся к молодым самцам, а с утолщенным – к взрослым самкам.Авторы исследования сообщили, что методику можно применить для любого вида птиц, но понадобится эталонный набор данных, то есть все возможные значения анатомических показателей.В дальнейшем ученые планируют расширить исходные данные по видам: охватить различные географические популяции и разработать аналогичные подходы к определению пола и возраста млекопитающих.
https://ria.ru/20200919/ptitsy-1577277847.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет

Размер имеет значение: ученые нашли новый способ определять пол птиц

03:00 28.09.2020 (обновлено: 03:01 28.09.2020)
2623
© РИА Новости / Алексей ДаничевСиница
Синица - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали новый метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости. Такой способ позволит исследовать случаи массовой гибели птиц для оценки состояния популяций и конкретизировать их половозрастной состав без использования дорогостоящего оборудования, считают эксперты. Научная статья опубликована в "Зоологическом журнале".
Специалисты из Тюмени разработали новый, дешевый и простой метод определения пола и возраста птиц по размеру их плечевой кости. Ученые могут легко применять его в своих исследованиях без дорогостоящего лабораторного оборудования, имея под рукой только штангенциркуль. Ранее определить пол и возраст умерших птиц, туши которых сильно пострадали при гибели, можно было только с помощью генетического исследования, но оно экономически затратно и малодоступно.
"Этот метод уникален тем, что независимо от сохранности погибшей птицы, при наличии целой кости можно определить вид, пол и возраст с достоверностью до 95%. Такие исследования помогают исследовать случаи массовой гибели птиц, чтобы изучить состояние популяций и их половозрастной состав", – прокомментировал председатель Тюменского отделения Союза охраны птиц России, действующего на базе Института биологии ТюмГУ, Максим Митропольский.
По его словам, открытый метод может быть использован даже в тех случаях, когда сохраняется только скелет. Это перспективно для определения туш птиц без перьев, особенно при незаконной охоте.
С помощью разработанного метода уже получены данные о составе популяций синиц-московок в Нижегородской области, отметил Митропольский. Специалисты конкретизировали статистику, используя новый способ вместе с известными методами определения пола и возраста птиц по длине крыла. В ходе работы были исследованы синицы, разбившиеся о стеклянные витрины зданий.
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"Мы определили диапазон значений для показателей общей длины крыла, размера плечевой кости и других анатомических показателей для самок и самцов, молодых и взрослых синиц-московок (Periparus ater). Проведя анализ анатомо-морфологических признаков крыла, удалось составить достаточно узкий диапазон для каждого показателя", – рассказал Митропольский.
По результатам проведенного исследования, длина крыла самок составила от 56 до 64 мм, в среднем 59,7 мм, а у самцов от 58 до 64, в среднем 61,3 мм. Особи с одинаковой длиной кости, но более тонким диафизом (основная часть, "тело" кости), относятся к молодым самцам, а с утолщенным – к взрослым самкам.
Авторы исследования сообщили, что методику можно применить для любого вида птиц, но понадобится эталонный набор данных, то есть все возможные значения анатомических показателей.
В дальнейшем ученые планируют расширить исходные данные по видам: охватить различные географические популяции и разработать аналогичные подходы к определению пола и возраста млекопитающих.
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