https://ria.ru/20200928/tula-1577878368.html
В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"
На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:31
2020-09-28T12:31
2020-09-28T12:31
500-летие тульского кремля
легкая атлетика
тульская область
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. </strong>На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы. "Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики", – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств "Тула-Арена", а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.
https://ria.ru/20200924/tula-1577709682.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, легкая атлетика, тульская область
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы.
"Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики", – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств "Тула-Арена", а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.