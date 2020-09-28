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В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"
На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:31
2020-09-28T12:31
500-летие тульского кремля
легкая атлетика
тульская область
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. </strong>На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы. "Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики", – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств "Тула-Арена", а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.
https://ria.ru/20200924/tula-1577709682.html
тульская область
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500-летие тульского кремля, легкая атлетика, тульская область

В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"

12:31 28.09.2020
36
© Правительство Тульской областиЖители Тулы участвуют в полумарафоне "Оружейная столица"
Жители Тулы участвуют в полумарафоне Оружейная столица - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Правительство Тульской области
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы.
"Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики", – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
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Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств "Тула-Арена", а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.
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500-летие Тульского кремляЛегкая атлетикаТульская область
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