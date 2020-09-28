https://ria.ru/20200928/tula-1577878368.html

В Туле пробежали полумарафон "Оружейная столица"

На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:31

2020-09-28T12:31

2020-09-28T12:31

500-летие тульского кремля

легкая атлетика

тульская область

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. </strong>На Казанской набережной Тулы 27 сентября прошел полумарафон "Оружейная столица". Мероприятие состоялось в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Дня города. 750 человек со всей страны пробежали по историческому центру Тулы. "Уверен, что проведение таких мероприятий поможет привлечь жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, станет отличным примером для детей, будет способствовать популяризации легкой атлетики", – обратился к участникам министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.Он напомнил, что в Туле построен ледовый дворец, возводится центр единоборств "Тула-Арена", а также началось строительство легкоатлетического манежа с универсальным спортивным залом на 2500 мест.

https://ria.ru/20200924/tula-1577709682.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, легкая атлетика, тульская область