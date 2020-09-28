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https://ria.ru/20200928/tramp-1577906529.html
Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов
Президент США Дональд Трамп заявил, что платил миллионы долларов налогов и что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:01
2020-09-28T18:01
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что платил миллионы долларов налогов и что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.Так он прокомментировал <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">статью</a> New York Times, в которой утверждалось, что он не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Там также говорилось, что Трамп больше теряет на своем бизнесе, чем зарабатывает."Если вы посмотрите на невероятные принадлежащие мне активы, которых нет у фейковых новостей, у меня очень низкий уровень долга. У меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов", - заявил Трамп.Американский лидер отказывается делать доступными свои налоговые декларации и ведет борьбу за предотвращение раскрытия финансовой информации. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.
https://ria.ru/20200928/tramp-1577899671.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов

18:01 28.09.2020
785
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что платил миллионы долларов налогов и что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.

"СМИ фейковых новостей, совсем как во время выборов 2016 года, подняли тему моих налогов и прочую чушь с незаконно полученной информацией и исключительно плохими намерениями. Я платил многие миллионы долларов налогов, но, как и любой другой, имел право на вычеты и налоговые кредиты", - написал он в понедельник в своем Twitter.

Так он прокомментировал статью New York Times, в которой утверждалось, что он не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Там также говорилось, что Трамп больше теряет на своем бизнесе, чем зарабатывает.
"Если вы посмотрите на невероятные принадлежащие мне активы, которых нет у фейковых новостей, у меня очень низкий уровень долга. У меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов", - заявил Трамп.
Американский лидер отказывается делать доступными свои налоговые декларации и ведет борьбу за предотвращение раскрытия финансовой информации. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.
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