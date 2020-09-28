https://ria.ru/20200928/tramp-1577906529.html

Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп заявил, что платил миллионы долларов налогов и что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:01

2020-09-28T18:01

2020-09-28T18:01

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что платил миллионы долларов налогов и что у него очень небольшой долг по сравнению с его активами.Так он прокомментировал <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">статью</a> New York Times, в которой утверждалось, что он не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Там также говорилось, что Трамп больше теряет на своем бизнесе, чем зарабатывает."Если вы посмотрите на невероятные принадлежащие мне активы, которых нет у фейковых новостей, у меня очень низкий уровень долга. У меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов", - заявил Трамп.Американский лидер отказывается делать доступными свои налоговые декларации и ведет борьбу за предотвращение раскрытия финансовой информации. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.

https://ria.ru/20200928/tramp-1577899671.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире