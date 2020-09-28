https://ria.ru/20200928/tramp-1577899671.html

СМИ сообщили, что Трамп предлагал сделать свою дочь вице-президентом

Президент США Дональд Трамп хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году, сообщает в понедельник агентство... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:53

2020-09-28T16:53

2020-09-28T16:53

иванка трамп

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году, сообщает в понедельник агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Блумберг</a> со ссылкой на книгу экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Мюллер</a> провалился, а Америка проиграла".Эта книга выйдет в свет 13 октября."Во время обсуждения кандидатуры вице-президента, где присутствовали Джаред (<a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Кушнер</a>, муж Иванки – ред.) и другие дети, все собрались в одной комнате. Трамп сказал: "Я считаю, что это должна быть Иванка. Как насчет того, чтобы Иванка была моим вице-президентом?" Стояла тишина", - приводит издание выдержку из книги.По словам автора, сама Иванка была удивлена такому предложению, в то время как Трамп продолжал: "Она яркая, она умная, она красивая, и люди полюбят ее!" Тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений, пишет <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Гейтс</a>.Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.Конец этому положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи.В результате на должность вице-президента был выбран тогдашний губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, который теперь занимает должность второго человека в стране и выдвигается на нее повторно в связке с Трампом на выборах 2020 года.

https://ria.ru/20200927/vybory-1577783378.html

https://ria.ru/20200924/vybory-1577686705.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иванка трамп, дональд трамп, сша, в мире