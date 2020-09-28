https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html

Татарстан и Венгрия обсуждают вопросы наращивания сотрудничества

Татарстан и Венгрия обсудили вопросы наращивания товарооборота и более плотного сотрудничества в сфере машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии и... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:31

2020-09-28T18:31

2020-09-28T18:31

республика татарстан

петер сийярто

татнефть

республика татарстан (татарстан)

венгрия

в мире

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<strong>КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Татарстан и <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a> обсудили вопросы наращивания товарооборота и более плотного сотрудничества в сфере машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии и туризма, сообщает пресс-служба главы Татарстана.Делегация Татарстана во главе с вице-премьером республики – министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым в понедельник находится в Венгрии с первым зарубежным визитом после ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В ходе поездки состоялись переговоры с представителями правительства Венгрии, в том числе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии <a href="http://ria.ru/person_Peter_Sijjjarto/" target="_blank" data-auto="true">Петером Сийярто</a>, руководством компаний MOL и NNG."Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества, а также обсудили вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота, более плотного сотрудничества в сфере машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, туризма и рассмотрели возможности развития кооперации между предприятиями", - говорится в сообщении по итогам поездки.Каримов подчеркнул, что сотрудничество с Венгрией является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Татарстана. В качестве перспективных направлений сотрудничества он назвал дальнейшее развитие кооперационных связей в области промышленности, здравоохранения, образования, туризма, сельского хозяйства, продвижение в Венгрию продукции машиностроительного и нефтехимического комплекса Татарстана, а также взаимодействие в сфере информационных технологий. Венгерская сторона, как отмечается, подтвердила заинтересованность венгерских фирм в наращивании экспорта технологий и ноу-хау, а также в иных сферах сотрудничества.В ходе двусторонних встреч представителей деловых кругов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефть</a>" и венгерской компанией MOL.По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Татарстана с Венгрией составил 530 миллионов долларов. По сравнению с 2018 годом рост составил более 15%. Во внешнеторговом обороте Татарстана Венгрия занимает восьмое место.

https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html

https://ria.ru/20200829/tatarstan-1576464604.html

республика татарстан (татарстан)

венгрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, татнефть, республика татарстан (татарстан), венгрия, в мире