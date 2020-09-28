https://ria.ru/20200928/taksi-1577895525.html

СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком

Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:56

2020-09-28T15:56

2020-09-28T16:29

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.

https://ria.ru/20200804/1575376897.html

Илья Jlord Видать сильно достала.. 27

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия