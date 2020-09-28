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СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком
Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:56
2020-09-28T16:29
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.
https://ria.ru/20200804/1575376897.html
Видать сильно достала..
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60
москва, происшествия

СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком

15:56 28.09.2020 (обновлено: 16:29 28.09.2020)
8320
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 22:46
В Москве пассажир такси ранил ножом водителя
Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.
В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.
Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.
492518159621
Обсудить6
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Видать сильно достала..
28 сентября, 15:58
Илья JlordИлья Jlord
1800108
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