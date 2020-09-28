https://ria.ru/20200928/taksi-1577895525.html
СМИ: в Москве таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком
Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:56
2020-09-28T15:56
2020-09-28T16:29
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.
https://ria.ru/20200804/1575376897.html
Илья Jlord
Видать сильно достала..
27
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Московский таксист распылил содержимое газового баллончика в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.
Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.
В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.
Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.