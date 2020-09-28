https://ria.ru/20200928/tailand-1577905681.html

В Таиланде туристу грозит тюрьма за отрицательные отзывы об отеле

В Таиланде туристу грозит два года тюрьмы за негативные отзывы об отеле, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:57

2020-09-28T19:57

2020-09-28T19:57

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таиланд

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>В Таиланде туристу грозит два года тюрьмы за негативные отзывы об отеле, <a href="https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1992399/koh-chang-resort-sues-expat-guest-over-bad-review" target="_blank">сообщает</a> Bangkok Post."Гостиница, расположенная на острове Ко Чанг, подала в суд на американца Уэсли Барнса, который в июле написал несколько негативных отзывов об отдыхе, в том числе на сервисах TripAdvisor и Google. Гостю грозит до двух лет тюрьмы", — пишет издание.Барнс назвал персонал отеля "недружелюбным" и заметил, что они ведут себя так, "будто не заинтересованы в гостях".В комментарии к отзыву персонал гостиницы обвинил туриста в нарушении правил поведения, поскольку он пришел в ресторан со своим алкоголем. В отеле отметили, что пошли ему навстречу и позволили не платить взнос 500 бат (1250 рублей) за принесенный напиток.Местное законодательство допускает гражданские и уголовные иски в случаях клеветы или подозрения на нее. Отель подал иск против постояльца, заявив, что его действия нанесли ущерб репутации гостиницы. Максимальное наказание, которое грозит путешественнику, два года тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч бат (почти 500 тысяч рублей).Уэсли Барнс провел в тюрьме две ночи и был освобожден под залог.Представители отеля сообщили, что ввязались в судебный спор только потому, что постоялец в течение нескольких месяцев публиковал отрицательные отзывы на разных ресурсах, а на контакт не шел.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, туристы, туризм, новости - туризм, таиланд