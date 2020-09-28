https://ria.ru/20200928/tailand-1577879882.html
Таиланд снова продлевает режим ЧП в связи с пандемией COVID-19
Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:39
2020-09-28T13:39
2020-09-28T13:39
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<strong>БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября.Решение было принято на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщил пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.Как сказал премьер-министр Чан-Оча в августе, перед пятым продлением действия режима ЧП, он существует для того, чтобы позволить властям принимать решения и действовать с адекватной скоростью в обход бюрократических процедур в случае новых вспышек болезни.За последние три месяца в Таиланде было только два случая местного заражения, оба пришлись на начало сентября, причем эпидемиологические расследования по ним не дали точных сведений о первоначальном источнике инфекции. Все остальные заражения за этот период обнаружены у въехавших из-за границы местных и иностранных граждан, находившихся в государственных карантинных учреждениях.С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусом 3545 человек, скончались 59 человек, выздоровели 3369 человек, в больницах на настоящий момент находятся 117 человек.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бангкок, таиланд
БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября.
Решение было принято на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщил пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.
"Это шестое продление режима ЧП в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в мире пока не улучшается, уже более 33 миллионов заболевших и миллион скончавшихся от коронавируса", — сказал он.
Как сказал премьер-министр Чан-Оча в августе, перед пятым продлением действия режима ЧП, он существует для того, чтобы позволить властям принимать решения и действовать с адекватной скоростью в обход бюрократических процедур в случае новых вспышек болезни.
За последние три месяца в Таиланде было только два случая местного заражения, оба пришлись на начало сентября, причем эпидемиологические расследования по ним не дали точных сведений о первоначальном источнике инфекции. Все остальные заражения за этот период обнаружены у въехавших из-за границы местных и иностранных граждан, находившихся в государственных карантинных учреждениях.
С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусом 3545 человек, скончались 59 человек, выздоровели 3369 человек, в больницах на настоящий момент находятся 117 человек.