https://ria.ru/20200928/tailand-1577879882.html

Таиланд снова продлевает режим ЧП в связи с пандемией COVID-19

Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:39

2020-09-28T13:39

2020-09-28T13:39

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

бангкок

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155909/63/1559096337_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_9cb7a4e36c6b1f27ecddf4c484df1050.jpg

<strong>БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября.Решение было принято на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщил пресс-секретарь Центра Тхависин Висануйотхин.Как сказал премьер-министр Чан-Оча в августе, перед пятым продлением действия режима ЧП, он существует для того, чтобы позволить властям принимать решения и действовать с адекватной скоростью в обход бюрократических процедур в случае новых вспышек болезни.За последние три месяца в Таиланде было только два случая местного заражения, оба пришлись на начало сентября, причем эпидемиологические расследования по ним не дали точных сведений о первоначальном источнике инфекции. Все остальные заражения за этот период обнаружены у въехавших из-за границы местных и иностранных граждан, находившихся в государственных карантинных учреждениях.С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусом 3545 человек, скончались 59 человек, выздоровели 3369 человек, в больницах на настоящий момент находятся 117 человек.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html

бангкок

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бангкок, таиланд