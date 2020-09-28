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Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200
Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, сообщает Billboard. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:25
2020-09-28T12:25
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
the beatles
уитни хьюстон
майкл джексон
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости</strong>. Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, <a href="https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9455925/taylor-swift-folklore-number-1-seven-weeks-billboard-200-passes-whitney-houston" target="_blank">сообщает</a> Billboard.Ее последний альбом "Folklore” в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку (девять недель спустя после релиза), и в результате суммарно, вместе с другими своими пластинками, она лидирует в чарте уже 47 недель.Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон, которая в общей сложности (с четырьмя разными альбомами) удерживала первое место в течение 46 недель. В списке лидеров хитпарада Billboard 200 Тейлор Свифт опережают теперь только мужчины, так The Beatles занимали первую строчку 132 недели (с 19 альбомами), Элвис Пресли – 67 недель, Гарт Брукс – 52, а Майкл Джексон – 51 неделю. В начале месяца альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд. Ранее, в 2016 году, рэперу Drake удалось задержаться на вершине чарта на 13 недель с альбомом "Views".
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), the beatles, уитни хьюстон, майкл джексон

Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

12:25 28.09.2020
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© AP Photo / Darron CummingsВыступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Darron Cummings
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, сообщает Billboard.
Ее последний альбом "Folklore” в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку (девять недель спустя после релиза), и в результате суммарно, вместе с другими своими пластинками, она лидирует в чарте уже 47 недель.
Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон, которая в общей сложности (с четырьмя разными альбомами) удерживала первое место в течение 46 недель.
В списке лидеров хитпарада Billboard 200 Тейлор Свифт опережают теперь только мужчины, так The Beatles занимали первую строчку 132 недели (с 19 альбомами), Элвис Пресли – 67 недель, Гарт Брукс – 52, а Майкл Джексон – 51 неделю.
В начале месяца альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд. Ранее, в 2016 году, рэперу Drake удалось задержаться на вершине чарта на 13 недель с альбомом "Views".
Кадр из клипа на песню Сardigan американской певицы Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 00:26Культура
Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)The BeatlesУитни ХьюстонМайкл Джексон
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