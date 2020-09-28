https://ria.ru/20200928/swift-1577876033.html

Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, сообщает Billboard. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:25

2020-09-28T12:25

2020-09-28T12:25

культура

музыка

новости культуры

тейлор свифт (певица)

the beatles

уитни хьюстон

майкл джексон

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости</strong>. Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200, <a href="https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/9455925/taylor-swift-folklore-number-1-seven-weeks-billboard-200-passes-whitney-houston" target="_blank">сообщает</a> Billboard.Ее последний альбом "Folklore” в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку (девять недель спустя после релиза), и в результате суммарно, вместе с другими своими пластинками, она лидирует в чарте уже 47 недель.Предыдущий рекорд среди исполнительниц принадлежал Уитни Хьюстон, которая в общей сложности (с четырьмя разными альбомами) удерживала первое место в течение 46 недель. В списке лидеров хитпарада Billboard 200 Тейлор Свифт опережают теперь только мужчины, так The Beatles занимали первую строчку 132 недели (с 19 альбомами), Элвис Пресли – 67 недель, Гарт Брукс – 52, а Майкл Джексон – 51 неделю. В начале месяца альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая оставалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель подряд. Ранее, в 2016 году, рэперу Drake удалось задержаться на вершине чарта на 13 недель с альбомом "Views".

https://ria.ru/20200725/1574857075.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), the beatles, уитни хьюстон, майкл джексон