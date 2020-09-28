https://ria.ru/20200928/stupino-1577873718.html

В Ступино при обрушении надземного перехода пострадал ребенок

Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:31

2020-09-28T11:31

2020-09-28T11:31

обрушение надземного перехода в ступино

ступино

киргизия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном <a href="https://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank">Ступино</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.При обрушении в воскресенье надземного пешеходного перехода на складе в Ступино пострадали 54 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>."В числе пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий обрушения привлекались 68 человек и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html

ступино

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение надземного перехода в ступино, ступино, киргизия, происшествия