https://ria.ru/20200928/stupino-1577873718.html
В Ступино при обрушении надземного перехода пострадал ребенок
Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:31
2020-09-28T11:31
2020-09-28T11:31
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
киргизия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном <a href="https://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank">Ступино</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.При обрушении в воскресенье надземного пешеходного перехода на складе в Ступино пострадали 54 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>."В числе пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий обрушения привлекались 68 человек и 25 единиц техники.
https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение надземного перехода в ступино, ступино, киргизия, происшествия