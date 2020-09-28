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В Ступино при обрушении надземного перехода пострадал ребенок
Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:31
2020-09-28T11:31
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
киргизия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном <a href="https://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank">Ступино</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.При обрушении в воскресенье надземного пешеходного перехода на складе в Ступино пострадали 54 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>."В числе пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий обрушения привлекались 68 человек и 25 единиц техники.
https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
ступино
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обрушение надземного перехода в ступино, ступино, киргизия, происшествия

В Ступино при обрушении надземного перехода пострадал ребенок

11:31 28.09.2020
756
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ребенок пострадал при обрушении технологического перехода на территории складского комплекса в подмосковном Ступино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
При обрушении в воскресенье надземного пешеходного перехода на складе в Ступино пострадали 54 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из Киргизии.
"В числе пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий обрушения привлекались 68 человек и 25 единиц техники.
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 15:30
Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино
014020
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Обрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноКиргизияПроисшествия
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