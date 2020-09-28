https://ria.ru/20200928/stupino-1577867011.html

В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в Ступино

Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:55

2020-09-28T09:55

2020-09-28T09:58

киргизия

обрушение надземного перехода в ступино

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.

киргизия

ступино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия