https://ria.ru/20200928/stupino-1577867011.html
В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в Ступино
Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:55
2020-09-28T09:55
2020-09-28T09:58
киргизия
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия