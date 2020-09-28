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В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в Ступино
Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:55
2020-09-28T09:58
киргизия
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.
киргизия
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киргизия, обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в Ступино

09:55 28.09.2020 (обновлено: 09:58 28.09.2020)
1161
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в Ступино возросло до 54 человек, детей среди них нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщало ранее ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости, все они - выходцы из Киргизии.
"Пострадавших в результате обрушения 54 человека, в лечебных учреждениях остаются 32 человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
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КиргизияОбрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
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