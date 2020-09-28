https://ria.ru/20200928/streltsov-1577868736.html

Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат в выходные

Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России, собрав... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:29

2020-09-28T10:29

2020-09-28T10:29

культура

кино и сериалы

новости культуры

эдуард стрельцов

александр петров (актер)

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России, собрав 117,9 миллиона рублей за минувшие выходные, <a href="https://kinobusiness.com/news/sportivnaya-drama-ili-uchitelya-streltsov-pobezhdaet-v-rossiyskom-kinoprokate-s-kassoy-okolo-115-mln/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Спортивная драма "Стрельцов" вышла в отечественный прокат 24 сентября. Она рассказывает о судьбе выдающегося футболиста <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Strelcov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Стрельцова</a>.Он уже в 17 лет стал нападающим сборной <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а в 19 - олимпийским чемпионом (<a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурн</a>, 1956 год). Вся страна ждала его встречи с <a href="http://ria.ru/person_Pele1/" target="_blank" data-auto="true">Пеле</a>, тогда восходящей звездой бразильской сборной, на чемпионате мира в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 1958 году, но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана пятью годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершил невозможное: он вернулся на поле и завоевал звание лучшего футболиста Советского Союза.Роли в фильме исполнили Александр Петров, Александр Яценко, <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Dobronravov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Добронравов</a>, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. Консультантами проекта стали звезда российского футбола Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белов.

https://ria.ru/20200923/streltsov-1577656310.html

https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер)