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https://ria.ru/20200928/streltsov-1577868736.html
Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат в выходные
Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России, собрав... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:29
2020-09-28T10:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
эдуард стрельцов
александр петров (актер)
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России, собрав 117,9 миллиона рублей за минувшие выходные, <a href="https://kinobusiness.com/news/sportivnaya-drama-ili-uchitelya-streltsov-pobezhdaet-v-rossiyskom-kinoprokate-s-kassoy-okolo-115-mln/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Спортивная драма "Стрельцов" вышла в отечественный прокат 24 сентября. Она рассказывает о судьбе выдающегося футболиста <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Strelcov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Стрельцова</a>.Он уже в 17 лет стал нападающим сборной <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а в 19 - олимпийским чемпионом (<a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурн</a>, 1956 год). Вся страна ждала его встречи с <a href="http://ria.ru/person_Pele1/" target="_blank" data-auto="true">Пеле</a>, тогда восходящей звездой бразильской сборной, на чемпионате мира в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 1958 году, но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана пятью годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершил невозможное: он вернулся на поле и завоевал звание лучшего футболиста Советского Союза.Роли в фильме исполнили Александр Петров, Александр Яценко, <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Dobronravov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Добронравов</a>, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. Консультантами проекта стали звезда российского футбола Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белов.
https://ria.ru/20200923/streltsov-1577656310.html
https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html
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кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер)

Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат в выходные

10:29 28.09.2020
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© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Централ Партнершип (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным и предварительным данным, возглавила прокат в России, собрав 117,9 миллиона рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Спортивная драма "Стрельцов" вышла в отечественный прокат 24 сентября. Она рассказывает о судьбе выдающегося футболиста Эдуарда Стрельцова.
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:27Культура
Звезды побывали на премьере драмы "Стрельцов" с Александром Петровым
Он уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 - олимпийским чемпионом (Мельбурн, 1956 год). Вся страна ждала его встречи с Пеле, тогда восходящей звездой бразильской сборной, на чемпионате мира в Швеции в 1958 году, но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана пятью годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершил невозможное: он вернулся на поле и завоевал звание лучшего футболиста Советского Союза.
Роли в фильме исполнили Александр Петров, Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. Консультантами проекта стали звезда российского футбола Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белов.
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Культура
Сказки про футбол и Русалочку, комедия с Орейро. Кино недели
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭдуард СтрельцовАлександр Петров (актер)
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