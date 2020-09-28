https://ria.ru/20200928/soveschanie-1577884189.html

Путин проведет совещание с правительством во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:31

2020-09-28T13:31

2020-09-28T13:31

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится", - сказал он.

https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика