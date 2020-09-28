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Путин проведет совещание с правительством во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:31
2020-09-28T13:31
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится", - сказал он.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет совещание с правительством во вторник

13:31 28.09.2020
1264
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:52
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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