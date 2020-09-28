https://ria.ru/20200928/smi-1577893422.html

Онлайн-сессия "Холодная информационная война в Арктике"

30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-сессия на тему: "Холодная информационная война в Арктике" в рамках трека "Человек в Арктике" II Международного северного форума по устойчивому развитию.

2020-09-28T15:23

2020-09-28T15:23

2020-09-28T21:19

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1577893422.jpg?1601317145

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952919438.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ; <br>- координатор проектов ООО "Баренц Пресс" Тим АНДЕРСОН (Швеция); <br>- профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир ВИНОКУРОВ; <br>- профессор Университета государственного управления Стефан РУССЕЛЬ (Канада).<br><br>Модератор — руководитель проекта Arctic.ru Юлия АТАНОВА. <br><br>В ходе мероприятия будут представлены результаты аналитического исследования о том, на какие темы пишут крупнейшие СМИ циркумполярных стран об Арктике и о присутствии там России. Как избежать новой холодной войны в регионе? Идет ли уже информационная война?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы