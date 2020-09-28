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Онлайн-сессия "Холодная информационная война в Арктике"
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-сессия на тему: "Холодная информационная война в Арктике" в рамках трека "Человек в Арктике" II Международного северного форума по устойчивому развитию.
2020-09-28T15:23
2020-09-28T21:19
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200930/952919438.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ; <br>- координатор проектов ООО "Баренц Пресс" Тим АНДЕРСОН (Швеция); <br>- профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир ВИНОКУРОВ; <br>- профессор Университета государственного управления Стефан РУССЕЛЬ (Канада).<br><br>Модератор — руководитель проекта Arctic.ru Юлия АТАНОВА. <br><br>В ходе мероприятия будут представлены результаты аналитического исследования о том, на какие темы пишут крупнейшие СМИ циркумполярных стран об Арктике и о присутствии там России. Как избежать новой холодной войны в регионе? Идет ли уже информационная война?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-сессия "Холодная информационная война в Арктике"

15:23 28.09.2020 (обновлено: 21:19 28.09.2020)
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30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-сессия на тему: "Холодная информационная война в Арктике" в рамках трека "Человек в Арктике" II Международного северного форума по устойчивому развитию.
Задать вопрос

Участники:
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- координатор проектов ООО "Баренц Пресс" Тим АНДЕРСОН (Швеция);
- профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир ВИНОКУРОВ;
- профессор Университета государственного управления Стефан РУССЕЛЬ (Канада).

Модератор — руководитель проекта Arctic.ru Юлия АТАНОВА.

В ходе мероприятия будут представлены результаты аналитического исследования о том, на какие темы пишут крупнейшие СМИ циркумполярных стран об Арктике и о присутствии там России. Как избежать новой холодной войны в регионе? Идет ли уже информационная война?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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