Онлайн-сессия "Холодная информационная война в Арктике"
15:23 28.09.2020 (обновлено: 21:19 28.09.2020)
22
30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-сессия на тему: "Холодная информационная война в Арктике" в рамках трека "Человек в Арктике" II Международного северного форума по устойчивому развитию.
Задать вопрос
Участники:
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- координатор проектов ООО "Баренц Пресс" Тим АНДЕРСОН (Швеция);
- профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир ВИНОКУРОВ;
- профессор Университета государственного управления Стефан РУССЕЛЬ (Канада).
Модератор — руководитель проекта Arctic.ru Юлия АТАНОВА.
В ходе мероприятия будут представлены результаты аналитического исследования о том, на какие темы пишут крупнейшие СМИ циркумполярных стран об Арктике и о присутствии там России. Как избежать новой холодной войны в регионе? Идет ли уже информационная война?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- координатор проектов ООО "Баренц Пресс" Тим АНДЕРСОН (Швеция);
- профессор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир ВИНОКУРОВ;
- профессор Университета государственного управления Стефан РУССЕЛЬ (Канада).
Модератор — руководитель проекта Arctic.ru Юлия АТАНОВА.
В ходе мероприятия будут представлены результаты аналитического исследования о том, на какие темы пишут крупнейшие СМИ циркумполярных стран об Арктике и о присутствии там России. Как избежать новой холодной войны в регионе? Идет ли уже информационная война?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru