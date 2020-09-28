https://ria.ru/20200928/smertnost-1577914903.html

В ВОЗ оценили официальные данные по смертности от COVID-19 в мире

Официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:58

2020-09-28T20:58

2020-09-28T20:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

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<strong>ЦЮРИХ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, заявил директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Чтобы вас успокоить - вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от COVID - ред.)", - сказал Райан в понедельник в ходе онлайн-брифинга.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире