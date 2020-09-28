Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/smertnost-1577914903.html
В ВОЗ оценили официальные данные по смертности от COVID-19 в мире
Официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:58
2020-09-28T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
<strong>ЦЮРИХ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, заявил директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Чтобы вас успокоить - вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от COVID - ред.)", - сказал Райан в понедельник в ходе онлайн-брифинга.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

В ВОЗ оценили официальные данные по смертности от COVID-19 в мире

20:58 28.09.2020
1212
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 28 сен - РИА Новости. Официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Чтобы вас успокоить - вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от COVID - ред.)", - сказал Райан в понедельник в ходе онлайн-брифинга.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
681113
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал основной критерий оценки губернаторов
Дезинфекция класса школы
Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости COVID-19 в школах
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Участник акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии рассказали о кампании по атакам на сайты госорганов
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Москве индекс распространения COVID-19 вырос в три раза
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала три "суперпродукта"
Парк у Осакского замка
В национальных парках Японии сделают офисы для фрилансеров
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал санкции против Белоруссии
Города мира. Амстердам
Эксперт рассказал, как из-за пандемии пострадал туризм в Нидерландах
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Елена Королева
Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
В Армении ограничили выезд мужчин из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния