https://ria.ru/20200928/shtrafy-1577864915.html

В Москве более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие средств защиты

Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:08

2020-09-28T09:08

2020-09-28T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве напомнили, что сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество