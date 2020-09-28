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В Москве более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие средств защиты
Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:08
2020-09-28T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве напомнили, что сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие средств защиты

09:08 28.09.2020 (обновлено: 09:20 28.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие в подземном переходе у станции метро "Парк культуры" в Москве
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"С начала масочно-перчаточного режима уже более 85 000 пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты. Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными. Выборочные рейды ежедневно проходят в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте — за неделю контролеры охватывают 100% станций метро", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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28 сентября, 09:57
Петя ГринПетя Грин
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