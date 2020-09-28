https://ria.ru/20200928/shtrafy-1577864915.html
В Москве более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие средств защиты
Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:08
2020-09-28T09:08
2020-09-28T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты в транспорте <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с начала масочно-перчаточного режима, сообщается в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> департамента транспорта Москвы.В ведомстве напомнили, что сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Петя Грин
Дааа, это тебе не безбилетных "гостей столицы" ловить... доход несравнимо больше
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество