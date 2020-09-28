https://ria.ru/20200928/shtraf-1577906399.html

Штрафов на 10 миллионов рублей выписали в Подмосковье за отсутствие масок

Пассажирам в Подмосковье, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:00

2020-09-28T18:00

2020-09-28T18:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Пассажирам в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."С начала сентября в общественном транспорте Московской области выявлено более 15 тысяч нарушений масочного режима. Из них порядка 2 тысяч граждан оштрафовали на общую сумму около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.С мая по август текущего года в транспорте Подмосковья выявили более 850 нарушений масочного режима, в результате чего оштрафованы 7,3 тысячи пассажиров, уточнили в пресс-службе. Наибольшее количество пассажиров-нарушителей выявили на железнодорожном транспорте – более 4,2 тысячи человек, в автобусах – свыше 3 тысяч.Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек.Ранее губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200622/1573290531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)