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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200928/shtraf-1577906399.html
Штрафов на 10 миллионов рублей выписали в Подмосковье за отсутствие масок
Пассажирам в Подмосковье, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:00
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Пассажирам в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."С начала сентября в общественном транспорте Московской области выявлено более 15 тысяч нарушений масочного режима. Из них порядка 2 тысяч граждан оштрафовали на общую сумму около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.С мая по август текущего года в транспорте Подмосковья выявили более 850 нарушений масочного режима, в результате чего оштрафованы 7,3 тысячи пассажиров, уточнили в пресс-службе. Наибольшее количество пассажиров-нарушителей выявили на железнодорожном транспорте – более 4,2 тысячи человек, в автобусах – свыше 3 тысяч.Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек.Ранее губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200622/1573290531.html
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московская область (подмосковье)

Штрафов на 10 миллионов рублей выписали в Подмосковье за отсутствие масок

18:00 28.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пассажирам в Подмосковье, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"С начала сентября в общественном транспорте Московской области выявлено более 15 тысяч нарушений масочного режима. Из них порядка 2 тысяч граждан оштрафовали на общую сумму около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
С мая по август текущего года в транспорте Подмосковья выявили более 850 нарушений масочного режима, в результате чего оштрафованы 7,3 тысячи пассажиров, уточнили в пресс-службе. Наибольшее количество пассажиров-нарушителей выявили на железнодорожном транспорте – более 4,2 тысячи человек, в автобусах – свыше 3 тысяч.
Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек.
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Ранее губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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