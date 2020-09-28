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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577915641.html
Макрон поддержал санкции против Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за скорейшее введение санкций против Белоруссии и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в этой стране. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:28
2020-09-28T21:28
протесты в белоруссии
гитанас науседа
эммануэль макрон
франция
белоруссия
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выступает за скорейшее введение санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и посредничество <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для урегулирования ситуации в этой стране."Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанасом Науседой</a> в Вильнюсе.Франция предложила, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, напомнил французский президент. "Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось", - отметил он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Ну вот Макарон обиделся на ответ Батьки про Желтые жилеты и его жену.
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франция
белоруссия
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гитанас науседа, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире

Макрон поддержал санкции против Белоруссии

21:28 28.09.2020
1090
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за скорейшее введение санкций против Белоруссии и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в этой стране.
"Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Франция предложила, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, напомнил французский президент. "Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось", - отметил он.
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27 сентября, 02:48Протесты в Белоруссии
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2021201674
Обсудить6
Протесты в БелоруссииГитанас НауседаЭммануэль МакронФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну вот Макарон обиделся на ответ Батьки про Желтые жилеты и его жену.
28 сентября, 21:33
Sergej KlassenSergej Klassen
1560003
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