https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577915641.html
Макрон поддержал санкции против Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за скорейшее введение санкций против Белоруссии и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в этой стране. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:28
2020-09-28T21:28
2020-09-28T21:28
протесты в белоруссии
гитанас науседа
эммануэль макрон
франция
белоруссия
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выступает за скорейшее введение санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и посредничество <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для урегулирования ситуации в этой стране."Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанасом Науседой</a> в Вильнюсе.Франция предложила, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, напомнил французский президент. "Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось", - отметил он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Sergej Klassen
Ну вот Макарон обиделся на ответ Батьки про Желтые жилеты и его жену.
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6
франция
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитанас науседа, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире