https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577915641.html

Макрон поддержал санкции против Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за скорейшее введение санкций против Белоруссии и посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в этой стране. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:28

2020-09-28T21:28

2020-09-28T21:28

протесты в белоруссии

гитанас науседа

эммануэль макрон

франция

белоруссия

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выступает за скорейшее введение санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и посредничество <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для урегулирования ситуации в этой стране."Я хотел бы, чтобы как можно быстрее мы могли принять необходимые санкции. Но также возобновить необходимое посредничество", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанасом Науседой</a> в Вильнюсе.Франция предложила, чтобы это посредничество осуществляла ОБСЕ, напомнил французский президент. "Франция сделает все, чтобы это посредничество состоялось и продвигалось", - отметил он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

Sergej Klassen Ну вот Макарон обиделся на ответ Батьки про Желтые жилеты и его жену. 24

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франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире