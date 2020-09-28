https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577880065.html
Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:44
2020-09-28T12:44
2020-09-28T19:00
россия
евросоюз
республика крым
украина
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (<a href="https://ria.ru/organization_Komitet_postojannykh_predstavite" target="_blank">COREPER</a>) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>.Ранее источник РИА Новости сообщил, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html
Damir Aliev
РФ пора ответить ассиметрично. запретить самолетам ЕС транзитный перелет через территорию России. посмотрим тогда через сколько часов взвоют, через час или через два
267
Афро Россиянин
Что они смешные такие: сразу санкции нужны по факту существования России. И проще и каждый год можно продлевать/расширять
234
43
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, республика крым, украина, в мире