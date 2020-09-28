https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577880065.html

Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:44

2020-09-28T12:44

2020-09-28T19:00

россия

евросоюз

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b3e9bbd2759e681b472d4bf5e3a5b242.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (<a href="https://ria.ru/organization_Komitet_postojannykh_predstavite" target="_blank">COREPER</a>) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>.Ранее источник РИА Новости сообщил, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html

Damir Aliev РФ пора ответить ассиметрично. запретить самолетам ЕС транзитный перелет через территорию России. посмотрим тогда через сколько часов взвоют, через час или через два 267

Афро Россиянин Что они смешные такие: сразу санкции нужны по факту существования России. И проще и каждый год можно продлевать/расширять 234

43

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, республика крым, украина, в мире