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https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577880065.html
Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:44
2020-09-28T19:00
россия
евросоюз
республика крым
украина
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (<a href="https://ria.ru/organization_Komitet_postojannykh_predstavite" target="_blank">COREPER</a>) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>.Ранее источник РИА Новости сообщил, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html
РФ пора ответить ассиметрично. запретить самолетам ЕС транзитный перелет через территорию России. посмотрим тогда через сколько часов взвоют, через час или через два
267
Что они смешные такие: сразу санкции нужны по факту существования России. И проще и каждый год можно продлевать/расширять
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, евросоюз, республика крым, украина, в мире

Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост

12:44 28.09.2020 (обновлено: 19:00 28.09.2020)
75429
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Сегодня речь идет не о принятии окончательного формального решения, а о запуске письменной процедуры", — сказал собеседник агентства. По его словам, формальное решение будет принято и обнародовано позднее.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета Украины".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.
Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.
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РоссияЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
РФ пора ответить ассиметрично. запретить самолетам ЕС транзитный перелет через территорию России. посмотрим тогда через сколько часов взвоют, через час или через два
28 сентября, 12:50
Damir AlievDamir Aliev
2431012110
Что они смешные такие: сразу санкции нужны по факту существования России. И проще и каждый год можно продлевать/расширять
28 сентября, 12:46
АРАфро Россиянин
1804220010
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