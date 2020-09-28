https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577874900.html

В ОП прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости

В отношении Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, необходимо применять технические меры вплоть до блокировки на территории РФ, также... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:42

2020-09-28T11:42

2020-09-28T11:42

риа новости

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В отношении Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, необходимо применять технические меры вплоть до блокировки на территории РФ, также следует принять закон о регулировании социальных сетей и введении для них обязанности по модерации нежелательного контента, сообщила <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a> член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik."Это не первое недружественное действие со стороны Twitter в адрес российских пользователей, в адрес российских аккаунтов. Мы знаем, что более тысячи российских аккаунтов были заблокированы этой социальной сетью", - прокомментировала произошедшее Мизулина.Тем не менее, за период, например, борьбы с фейками о коронавирусе, как отметила Мизулина, было выявлено, что Twitter не блокирует такого рода нежелательную информацию."Здесь получается ситуация неких двойных стандартов, когда администрация социальной сети использует свою власть, свои возможности для блокировки аккаунтов по политическим причинам или иным на свое усмотрение, но при этом совершенно не занимается борьбой с распространением деструктивной и запрещенной информации. Вызывает некое недоумение позиция государства в данном случае", - добавила общественница.В отношении Twitter, по мнению члена ОП РФ, пора применять технические меры, "вплоть до полной блокировки этого сервиса на территории Российской Федерации". По отношению к пользователям это должно пройти "безболезненно", поскольку на данный момент площадка не является популярной."Полагаю, что в целом ситуацию сможет исправить появление в России закона о регулировании социальных сетей и введении для них обязанности по модерации нежелательного контента. Если мы обяжем площадки работать в правовом поле России, подобных ситуаций произвольных действий с их стороны будет меньше", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20200928/kudrin-1577865471.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости, twitter, общество