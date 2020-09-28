https://ria.ru/20200928/samosval-1577902550.html

Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России

Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:18

2020-09-28T17:18

2020-09-28T17:27

россия

белорусский автомобильный завод

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран замглавы Минпромторга РФ <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Evtukhov" target="_blank">Виктор Евтухов</a>.Он напомнил, что аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar."<a href="https://ria.ru/organization_BelAZ" target="_blank">БелАЗ</a>" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.

https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html

Kalaschnikow Pagrieziens Как зачем, если основной покупатель БелАЗов является Россия, так проще и дешевле будет поставлять как машины, так и запчасти, дополнительно осуществлять ремонт будет проще. 23

Александр Невский "...аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar...." - Ужас, американцы нападают на нас в Крыму, на Балтике, на Белоруссию. И в это же время наживаются за наш счёт на нашей территории. 21

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белорусский автомобильный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, белоруссия, экономика