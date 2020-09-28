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Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России
Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:18
2020-09-28T17:27
россия
белорусский автомобильный завод
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран замглавы Минпромторга РФ <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Evtukhov" target="_blank">Виктор Евтухов</a>.Он напомнил, что аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar."<a href="https://ria.ru/organization_BelAZ" target="_blank">БелАЗ</a>" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.
https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html
Как зачем, если основной покупатель БелАЗов является Россия, так проще и дешевле будет поставлять как машины, так и запчасти, дополнительно осуществлять ремонт будет проще.
23
"...аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar...." - Ужас, американцы нападают на нас в Крыму, на Балтике, на Белоруссию. И в это же время наживаются за наш счёт на нашей территории.
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россия
белоруссия
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россия, белорусский автомобильный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, белоруссия, экономика

Белоруссия предложила производить карьерные самосвалы "Белаз" в России

17:18 28.09.2020 (обновлено: 17:27 28.09.2020)
2813
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский"
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Белоруссия предложила локализовать производство карьерных самосвалов "Белаз" на территории России, рассказал на совместном заседании деловых советов двух стран замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "Белаз" в Российской Федерации, локализовать... Я думаю также, что такой проект может быть реализован на территории Российской Федерации", - сказал Евтухов.

Он напомнил, что аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar.
"БелАЗ" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.
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РоссияБелорусский автомобильный заводМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Как зачем, если основной покупатель БелАЗов является Россия, так проще и дешевле будет поставлять как машины, так и запчасти, дополнительно осуществлять ремонт будет проще.
28 сентября, 17:30
Kalaschnikow PagrieziensKalaschnikow Pagrieziens
2100002
"...аналогичные машины сейчас в России производит американский концерн Caterpillar...." - Ужас, американцы нападают на нас в Крыму, на Балтике, на Белоруссию. И в это же время наживаются за наш счёт на нашей территории.
28 сентября, 17:25
Александр НевскийАлександр Невский
1800003
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