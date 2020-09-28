https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html

Самарская область признана лидером среди регионов по уровню развития ГЧП

Самарская область признана лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба облправительства. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:56

2020-09-28T18:56

2020-09-28T18:57

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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<strong>САМАРА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Samarskaja_oblast" target="_blank">Самарская область</a> признана лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба облправительства.По данным пресс-службы, Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального центра ГЧП, по итогам 2019 года регион набрал наивысшее количество баллов – 98,7."То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся. Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами – не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь – не исключение", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov" target="_blank">Дмитрия Азарова</a>.По словам главы региона, власти Самарской области начинали с реализации небольших проектов на основе механизмов ГЧП в сфере здравоохранения и ЖКХ, а сейчас перешли к масштабным проектам в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.Так, в регионе идет строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Проект входит в международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай" и является самым крупным инфраструктурным проектом в стране, который реализуется с применением частных средств. За него Самарская область получила национальную премию в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА" в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог".

https://ria.ru/20200923/avtomobili-1577682878.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область, экономика