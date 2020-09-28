Самарская область признана лидером среди регионов по уровню развития ГЧП
18:56 28.09.2020 (обновлено: 18:57 28.09.2020)
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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Самарская область признана лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба облправительства.
"Самарская область признана абсолютным лидером среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом стало известно на VII инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП-2020", который состоялся в понедельник, 28 сентября, в Москве", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального центра ГЧП, по итогам 2019 года регион набрал наивысшее количество баллов – 98,7.
"То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся. Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами – не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь – не исключение", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
По словам главы региона, власти Самарской области начинали с реализации небольших проектов на основе механизмов ГЧП в сфере здравоохранения и ЖКХ, а сейчас перешли к масштабным проектам в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.
Так, в регионе идет строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Проект входит в международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай" и является самым крупным инфраструктурным проектом в стране, который реализуется с применением частных средств. За него Самарская область получила национальную премию в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА" в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог".
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