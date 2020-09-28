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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнее ослабление рубля, отметив, что это обычная рыночная волатильность. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:18
2020-09-28T14:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнее ослабление рубля, отметив, что это обычная рыночная волатильность.В последние дни российская валюта ощутимо снизилась к доллару и евро: курс доллара впервые с начала апреля достиг 79 рублей, а курс евро превысил 91 рубль — это максимум с января 2016 года. Официальные курсы доллара и евро на 29 сентября подскочили почти на два рубля — до 78,67 и 91,48 рубля соответственно.Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту ситуацию. В ответ пресс-секретарь заметил, что волательность курса рубля действительно наблюдается, но она двусторонняя: за периодом ослабления рубля наступает период восстановления. "Другое дело, в какие сроки это произойдет", — добавил Песков.Но в том, что восстановление произойдет, нет сомнений, подчеркнул он.На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: цены на декабрьские фьючерсы на смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank">Brent</a> опустились ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — ниже 40 долларов. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 в мире приведет к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на спросе на топливо.
https://ria.ru/20200925/kurs-1577791343.html
https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html
Волатильность на рынке означает изменчивость и ничего более. Однако эта изменчивость, почему то всегда в сторону увеличения курса доллара. Рубль отдыхает как всегда.
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Обычный грабеж после обнуления!
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россия
РИА Новости
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60
россия, дмитрий песков, экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

13:18 28.09.2020 (обновлено: 14:34 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнее ослабление рубля, отметив, что это обычная рыночная волатильность.
В последние дни российская валюта ощутимо снизилась к доллару и евро: курс доллара впервые с начала апреля достиг 79 рублей, а курс евро превысил 91 рубль — это максимум с января 2016 года. Официальные курсы доллара и евро на 29 сентября подскочили почти на два рубля — до 78,67 и 91,48 рубля соответственно.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:12Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля
Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту ситуацию. В ответ пресс-секретарь заметил, что волательность курса рубля действительно наблюдается, но она двусторонняя: за периодом ослабления рубля наступает период восстановления.
"Другое дело, в какие сроки это произойдет", — добавил Песков.
Но в том, что восстановление произойдет, нет сомнений, подчеркнул он.
На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: цены на декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent опустились ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — ниже 40 долларов. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 в мире приведет к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на спросе на топливо.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Волатильность на рынке означает изменчивость и ничего более. Однако эта изменчивость, почему то всегда в сторону увеличения курса доллара. Рубль отдыхает как всегда.
28 сентября, 13:25
Эрих ШрайбикусЭрих Шрайбикус
7831105
Обычный грабеж после обнуления!
28 сентября, 14:45
Covid короновирусовичCovid короновирусович
72210110
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