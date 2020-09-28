https://ria.ru/20200928/rubl-1577883192.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнее ослабление рубля, отметив, что это обычная рыночная волатильность. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:18

2020-09-28T13:18

2020-09-28T14:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнее ослабление рубля, отметив, что это обычная рыночная волатильность.В последние дни российская валюта ощутимо снизилась к доллару и евро: курс доллара впервые с начала апреля достиг 79 рублей, а курс евро превысил 91 рубль — это максимум с января 2016 года. Официальные курсы доллара и евро на 29 сентября подскочили почти на два рубля — до 78,67 и 91,48 рубля соответственно.Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту ситуацию. В ответ пресс-секретарь заметил, что волательность курса рубля действительно наблюдается, но она двусторонняя: за периодом ослабления рубля наступает период восстановления. "Другое дело, в какие сроки это произойдет", — добавил Песков.Но в том, что восстановление произойдет, нет сомнений, подчеркнул он.На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: цены на декабрьские фьючерсы на смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank">Brent</a> опустились ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — ниже 40 долларов. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 в мире приведет к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на спросе на топливо.

https://ria.ru/20200925/kurs-1577791343.html

https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html

Эрих Шрайбикус Волатильность на рынке означает изменчивость и ничего более. Однако эта изменчивость, почему то всегда в сторону увеличения курса доллара. Рубль отдыхает как всегда. 88

Covid короновирусович Обычный грабеж после обнуления! 86

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, экономика