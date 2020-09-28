https://ria.ru/20200928/rpts-1577882624.html

Эксперт счел выходку фокусника в главном храме РПЦ хулиганством

Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:12

2020-09-28T13:12

2020-09-28T14:31

религия и мировоззрение

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новости - религия и мировоззрение

храм христа спасителя

роман силантьев

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется, выглядит оскорбительным, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет трюк с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".С точки зрения закона, акцию со свечей он назвал "неадекватным поведением на чужой территории". А с духовной точки зрения, по словам религиоведа, это оскорбительно.Ранее известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что совершенную московским иллюзионистом "акцию", должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы.

https://ria.ru/20200928/magiya-1577872584.html

https://ria.ru/20200808/1575534063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, магия, новости - религия и мировоззрение, храм христа спасителя, роман силантьев, общество