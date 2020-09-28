Эксперт счел выходку фокусника в главном храме РПЦ хулиганством
13:12 28.09.2020 (обновлено: 14:31 28.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВ храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется, выглядит оскорбительным, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет трюк с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".
"Похоже на административку за хулиганство. Храмы вообще привлекают разных фриков, народ уже привык. А сейчас пусть разбираются правоохранительные органы", - сказал Силантьев.
С точки зрения закона, акцию со свечей он назвал "неадекватным поведением на чужой территории". А с духовной точки зрения, по словам религиоведа, это оскорбительно.
"Церковь борется с магией. Даже намек на магические ритуалы на ее территории выглядит откровенно оскорбительным", - подытожил собеседник агентства.
Ранее известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что совершенную московским иллюзионистом "акцию", должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы.
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