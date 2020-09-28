Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/rpts-1577882624.html
Эксперт счел выходку фокусника в главном храме РПЦ хулиганством
Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:12
2020-09-28T14:31
религия и мировоззрение
религия
магия
новости - религия и мировоззрение
храм христа спасителя
роман силантьев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259213_0:80:3024:1781_1400x0_80_0_0_b5cad0cad9389a71d5818487183e340c.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется, выглядит оскорбительным, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет трюк с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".С точки зрения закона, акцию со свечей он назвал "неадекватным поведением на чужой территории". А с духовной точки зрения, по словам религиоведа, это оскорбительно.Ранее известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что совершенную московским иллюзионистом "акцию", должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы.
https://ria.ru/20200928/magiya-1577872584.html
https://ria.ru/20200808/1575534063.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259213_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_128a13de1f6b6dfd5d99e09036f797a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, магия, новости - религия и мировоззрение, храм христа спасителя, роман силантьев, общество

Эксперт счел выходку фокусника в главном храме РПЦ хулиганством

13:12 28.09.2020 (обновлено: 14:31 28.09.2020)
876
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Акция фокусника Сержа Кулакова – "самозажжение" свечи в храме Христа Спасителя в Москве – похожа на хулиганство, а намек на "магию", с которой Церковь борется, выглядит оскорбительным, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
Ранее иллюзионист Серж Кулаков записал для TikTok "магическое представление" в храме Христа Спасителя. На своей странице он опубликовал ролик, на котором исполняет трюк с зажиганием свечи. Перед входом в храм Кулаков пообещал своим подписчикам сделать "небольшое чудо". Видео вызвало, в том числе, негативную реакцию пользователей, и позднее фокусник извинился перед верующими людьми, признав, что "совершил большой грех".
"Похоже на административку за хулиганство. Храмы вообще привлекают разных фриков, народ уже привык. А сейчас пусть разбираются правоохранительные органы", - сказал Силантьев.
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:16Религия и мировоззрение
Священник: выходку фокусника в храме Москвы должна оценивать прокуратура
С точки зрения закона, акцию со свечей он назвал "неадекватным поведением на чужой территории". А с духовной точки зрения, по словам религиоведа, это оскорбительно.
"Церковь борется с магией. Даже намек на магические ритуалы на ее территории выглядит откровенно оскорбительным", - подытожил собеседник агентства.
Ранее известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил РИА Новости, что совершенную московским иллюзионистом "акцию", должны оценивать не Церковь и СМИ или общественные активисты, а правоохранительные органы.
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 18:35
В РПЦ объяснили разницу между религией и магией
29161219
Обсудить1
Религия и мировоззрениеРелигияМагияНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРоман СилантьевОбщество
Рекомендуем
Mi TV Lux Ultra
Xiaomi собирается продавать свой первый 8K телевизор по цене автомобиля
Алексей Навальный
МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская призвала Макрона привлечь Путина к диалогу в Белоруссии
Сотрудник полиции
В Омске задержали женщину, семь лет разыскиваемую Интерполом
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Экономист объяснил рост доллара до 79 рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой
Крым
В Крыму отреагировали на появление у границ американских беспилотников
Алексей Навальный
Источник рассказал о проверке заявлений соратника Навального о Рошале
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
ЕС призвал стороны конфликта в Карабахе обеспечить защиту населения
Автомобиль скорой помощи
В Подмосковье ребенок проглотил 21 магнит
Полиция
В Москве угонщик переехал владельца авто и подрался с полицейскими
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда Москвы
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор
Рентгеновский снимок мозга
Названы признаки "малого инсульта"
Здание клиники Шарите в Берлине
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния