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В Кузбассе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:27
2020-09-28T09:27
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 28 сен - РИА Новости.</strong> Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе,</a> сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.Отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселении. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.Также с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получают посылки, передачи и бандероли, могут иметь свидания без ограничения их количества.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/pobeg-1577634699.html
кемеровская область
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

09:27 28.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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КЕМЕРОВО, 28 сен - РИА Новости. Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
"На рабочем объекте участка колонии-поселения при ИК-43 (город Кемерово) обнаружено отсутствие Любавина Станислава Сергеевича 1987 года рождения, осужденного по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время сотрудниками ГУФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселении. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.
Также с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получают посылки, передачи и бандероли, могут иметь свидания без ограничения их количества.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:33
Ориентировки разосланы. Шесть осужденных сбежали из колонии в Дагестане
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