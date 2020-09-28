https://ria.ru/20200928/rozysk-1577865563.html

В Кузбассе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:27

2020-09-28T09:27

2020-09-28T09:27

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 28 сен - РИА Новости.</strong> Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе,</a> сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.Отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселении. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.Также с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получают посылки, передачи и бандероли, могут иметь свидания без ограничения их количества.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/pobeg-1577634699.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия