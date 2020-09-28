В Кузбассе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
КЕМЕРОВО, 28 сен - РИА Новости. Осужденного, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-43, разыскивают в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
"На рабочем объекте участка колонии-поселения при ИК-43 (город Кемерово) обнаружено отсутствие Любавина Станислава Сергеевича 1987 года рождения, осужденного по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время сотрудниками ГУФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселении. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.
Также с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получают посылки, передачи и бандероли, могут иметь свидания без ограничения их количества.
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