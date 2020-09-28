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https://ria.ru/20200928/rouming-1577860606.html
Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решен до конца года. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T01:19
2020-09-28T01:19
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
григорий рапота
москва
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Председатель Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> будет решен до конца года.Она добавила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией "дорожной карты" по отмене роуминга.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a> летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html
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россия
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, григорий рапота, москва, белоруссия, общество

Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

01:19 28.09.2020
187
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решен до конца года.
"Есть все основания считать, что вопрос будет решен до конца этого года", - заявила Матвиенко в интервью "Российской газете".
Она добавила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией "дорожной карты" по отмене роуминга.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.
Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГригорий РапотаМоскваБелоруссияОбщество
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