https://ria.ru/20200928/rouming-1577860606.html

Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решен до конца года. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:19

2020-09-28T01:19

2020-09-28T01:19

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

григорий рапота

москва

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Председатель Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> будет решен до конца года.Она добавила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией "дорожной карты" по отмене роуминга.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a> летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.

https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, григорий рапота, москва, белоруссия, общество