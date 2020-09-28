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В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате

Полицейские изучают обстоятельства, при которых мужчина ударил мальчика, катавшегося по тротуару на самокате в Кандалакше, битой по ноге, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:03

2020-09-28T16:03

2020-09-28T16:03

кандалакша

мурманская область

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские изучают обстоятельства, при которых мужчина ударил мальчика, катавшегося по тротуару на самокате в <a href="http://ria.ru/location_Kandalaksha/" target="_blank" data-auto="true">Кандалакше</a>, битой по ноге, сообщили в УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>.Правоохранители установили, что двое несовершеннолетних ребят катались по тротуару. К ним подошла женщина и попросила перестать. Они проигнорировали замечание, и та позвала своего мужа, который вышел с битой.Отмечается, что "мужчина хотел ударить по самокату, но попал по ноге" мальчика 2007 года рождения.

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кандалакша

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кандалакша, мурманская область, происшествия