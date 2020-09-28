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В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате
Полицейские изучают обстоятельства, при которых мужчина ударил мальчика, катавшегося по тротуару на самокате в Кандалакше, битой по ноге, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:03
2020-09-28T16:03
кандалакша
мурманская область
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские изучают обстоятельства, при которых мужчина ударил мальчика, катавшегося по тротуару на самокате в <a href="http://ria.ru/location_Kandalaksha/" target="_blank" data-auto="true">Кандалакше</a>, битой по ноге, сообщили в УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>.Правоохранители установили, что двое несовершеннолетних ребят катались по тротуару. К ним подошла женщина и попросила перестать. Они проигнорировали замечание, и та позвала своего мужа, который вышел с битой.Отмечается, что "мужчина хотел ударить по самокату, но попал по ноге" мальчика 2007 года рождения.
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кандалакша
мурманская область
РИА Новости
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кандалакша, мурманская область, происшествия

В Мурманской области ребенка ударили битой за езду на самокате

16:03 28.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ детском городке в московском парке имени 50-летия Октября
В детском городке в московском парке имени 50-летия Октября - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Полицейские изучают обстоятельства, при которых мужчина ударил мальчика, катавшегося по тротуару на самокате в Кандалакше, битой по ноге, сообщили в УМВД по Мурманской области.
Правоохранители установили, что двое несовершеннолетних ребят катались по тротуару. К ним подошла женщина и попросила перестать. Они проигнорировали замечание, и та позвала своего мужа, который вышел с битой.
Отмечается, что "мужчина хотел ударить по самокату, но попал по ноге" мальчика 2007 года рождения.
"Позже подросток был обслужен амбулаторно. В настоящее время все причастные к инциденту лица установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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КандалакшаМурманская областьПроисшествия
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