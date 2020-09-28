https://ria.ru/20200928/rebenok-1577873361.html

Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:28

2020-09-28T11:28

2020-09-28T11:28

свердловская область

каменск-уральский

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Пропавшую в селе Покровское <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Kamensk_Uralskijj/" target="_blank" data-auto="true">Каменск-Уральский</a> областного СУСК РФ Андрей Первушин.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что девочка пропала в воскресенье. Об ее исчезновении в полицию сообщил отец, работающий в одной из местных больниц. Поиски закончились быстро — полиция обнаружила тело ребенка в реке Камышенке неподалеку от дома на улице Заречной."Отдельно полицейские нашли синие туфельки девочки", - уточнил Горелых.По его словам, семья девочки полная и благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

свердловская область

каменск-уральский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, каменск-уральский, происшествия