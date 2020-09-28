Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
"По факту обнаружения вечером 27 сентября тела 3-летней девочки проводится доследственная проверка, в ходе которой тщательно выясняются все обстоятельства случившейся трагедии. При внешнем осмотре тела умершей явных признаков криминальной смерти нет. Тело умершей направлено для вскрытия, чтобы выяснить точную причину смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, в отношении законных представителей умершего ребенка", - сказал Первушин.
Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что девочка пропала в воскресенье. Об ее исчезновении в полицию сообщил отец, работающий в одной из местных больниц. Поиски закончились быстро — полиция обнаружила тело ребенка в реке Камышенке неподалеку от дома на улице Заречной.
"Отдельно полицейские нашли синие туфельки девочки", - уточнил Горелых.
По его словам, семья девочки полная и благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.
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