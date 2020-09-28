https://ria.ru/20200928/rebenok-1577867466.html

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. Мальчику дали имя Ривер, сообщает Metro. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:58

2020-09-28T10:58

2020-09-28T11:35

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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. Мальчику дали имя Ривер, <a href="https://metro.co.uk/2020/09/27/joaquin-phoenix-and-rooney-mara-welcome-a-baby-boy-named-river-after-actors-late-brother-13335359/" target="_blank">сообщает</a> Metro. По информации издания, радостную новость сообщил режиссер Виктор Косаковский во время кинофестиваля в Цюрихе. Кинематографист приехал в Швейцарию, чтобы продвинуть ленту "Гунда", которую продюсировал Хоакин Феникс. Лауреат премии "Оскар" назвал первенца в честь своего брата Ривера Феникса, который трагически погиб в 1993-м году в возрасте 23 лет. Руни Мара и Хоакин Феникс пока не подтвердили новость о рождении ребенка публично. Информацию о беременности они тоже отказывались комментировать, поскольку скрывабт личную жизнь от внимания публики.

https://ria.ru/20200926/beremennost-1577824737.html

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цюрих

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, руни мара, хоакин феникс, виктор косаковский, швейцария, цюрих