https://ria.ru/20200928/rapota-1577875145.html

Григорий Рапота выступил за реализацию совместных энергоемких проектов

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что необходимо с учетом скорого запуска Белорусской АЭС проработать в СГ... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:46

2020-09-28T11:46

2020-09-28T11:46

союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что необходимо с учетом скорого запуска Белорусской АЭС проработать в СГ создание крупных энергоемких проектов.По его словам, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.Кроме того, большие перспективы госсекретарь СГ видит в проекте строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург протяженностью почти 2,5 тысячи километров. Он отметил, что постоянный комитет Союзного государства взял эту идею в проработку, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. "Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", - подчеркнул Рапота.По его словам, к проекту проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. "Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы. Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств. Хочется верить, что с поддержкой законодателей он рано или поздно может быть реализован", - сказал Рапота.Еще один транснациональный проект - автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Белоруссию и далее в Европу, добавил он.

https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий рапота, белоруссия