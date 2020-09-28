https://ria.ru/20200928/rapota-1577875145.html
Григорий Рапота выступил за реализацию совместных энергоемких проектов
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что необходимо с учетом скорого запуска Белорусской АЭС проработать в СГ... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:46
2020-09-28T11:46
2020-09-28T11:46
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_ced4b310f0cb990bd3b7a3af84c65dfa.jpg
<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что необходимо с учетом скорого запуска Белорусской АЭС проработать в СГ создание крупных энергоемких проектов.По его словам, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.Кроме того, большие перспективы госсекретарь СГ видит в проекте строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург протяженностью почти 2,5 тысячи километров. Он отметил, что постоянный комитет Союзного государства взял эту идею в проработку, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. "Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", - подчеркнул Рапота.По его словам, к проекту проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. "Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы. Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств. Хочется верить, что с поддержкой законодателей он рано или поздно может быть реализован", - сказал Рапота.Еще один транснациональный проект - автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Белоруссию и далее в Европу, добавил он.
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149008/90/1490089087_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_2960d219523d0bd1fcd8e8d7736ce860.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий рапота, белоруссия
МИНСК, 28 сен – РИА Новости.
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота
заявил, что необходимо с учетом скорого запуска Белорусской АЭС проработать в СГ создание крупных энергоемких проектов.
"К числу масштабных энергетических проектов в первую очередь относится Белорусская АЭС. До выхода на запланированную мощность необходимо начать проработку крупных энергоемких проектов. К их числу можно отнести совместные проекты, ориентированные на энергоемкие производства, - металлургия, стекольное производство, нефтехимия, производство электротранспорта, комплектующих и силовых агрегатов", - сказал Рапота в понедельник в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Белоруссии и России. Слова госсекретаря приводит агентство Белта.
По его словам, производственные мощности для выпуска такой продукции есть в Ижевске, Нижнем Новгороде и Минске.
Кроме того, большие перспективы госсекретарь СГ видит в проекте строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург протяженностью почти 2,5 тысячи километров. Он отметил, что постоянный комитет Союзного государства взял эту идею в проработку, была разработана бизнес-модель, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых может пройти магистраль. "Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", - подчеркнул Рапота.
По его словам, к проекту проявили большой интерес банковские и финансовые структуры. "Мы предложили модель частно-государственного партнерства в основном с опорой на частные финансы. Из Санкт-Петербурга в Минск поезд сейчас идет 13-14 часов, нам надо уже переходить на новый технологический уровень, причем сразу на самый высокий. Сейчас проект прорабатывается на уровне правительств. Хочется верить, что с поддержкой законодателей он рано или поздно может быть реализован", - сказал Рапота.
Еще один транснациональный проект - автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Белоруссию и далее в Европу, добавил он.