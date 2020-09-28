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Союзное государство
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Рапота: Россия и Белоруссия определят к 1 октября как отменить роуминг
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:41
2020-09-28T11:41
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, хотя технически реализация решения займет какое-то время.Он подчеркнул, что сейчас работа по отмене роуминга в Союзном государстве "идет достаточно интенсивно".Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику. Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года окончательно решить вопрос с отменой роуминга.
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россия, григорий рапота, белоруссия

Рапота: Россия и Белоруссия определят к 1 октября как отменить роуминг

11:41 28.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, хотя технически реализация решения займет какое-то время.
"Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос. Технически это еще займет какое-то время" , - сказал Рапота в понедельник в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Белоруссии и России. Слова госсекретаря приводит агентство Белта.
Он подчеркнул, что сейчас работа по отмене роуминга в Союзном государстве "идет достаточно интенсивно".
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику. Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года окончательно решить вопрос с отменой роуминга.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
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Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссия
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