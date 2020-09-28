Рапота: Россия и Белоруссия определят к 1 октября как отменить роуминг
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" в Москве
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, хотя технически реализация решения займет какое-то время.
"Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально решить этот вопрос. Технически это еще займет какое-то время" , - сказал Рапота в понедельник в Жодино в рамках одной из секций Форума регионов Белоруссии и России. Слова госсекретаря приводит агентство Белта.
Он подчеркнул, что сейчас работа по отмене роуминга в Союзном государстве "идет достаточно интенсивно".
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику. Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года окончательно решить вопрос с отменой роуминга.