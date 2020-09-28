https://ria.ru/20200928/rapota-1577874848.html

Рапота: Россия и Белоруссия определят к 1 октября как отменить роуминг

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:41

2020-09-28T11:41

2020-09-28T11:41

союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что отраслевые ведомства двух стран планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене роуминга, хотя технически реализация решения займет какое-то время.Он подчеркнул, что сейчас работа по отмене роуминга в Союзном государстве "идет достаточно интенсивно".Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику. Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года окончательно решить вопрос с отменой роуминга.

https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий рапота, белоруссия