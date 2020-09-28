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https://ria.ru/20200928/ran-1577903965.html
Путин обсудил с главой РАН работу академии по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой РАН Александром Сергеевым. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:35
2020-09-28T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр сергеев (ран)
коронавирусы
российская академия наук
владимир путин
сочи
общество
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> встретился в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> с главой <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>.Глава государства начал встречу с вопроса, как работает академия в части борьбы с коронавирусом."Что по поводу работы академии по борьбе с COVID?" - спросил Путин."Я хотел представить вам несколько наиболее крупных достижений прошлого года, но понятно, что ситуация в этом году существенным образом изменилась, и, наверное, я обязан вам рассказать о том, каким образом академическая наука у нас в стране участвует в борьбе с COVID-19. Я расскажу о том, какие у нас есть интересные результаты по тест-системам, вакцинам и препаратам", - сказал Сергеев. Встреча прошла в Сочи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.По мнению главы РАН, есть проблемы научного характера. "То, что касается фундаментальных вопросов, мы видим, что есть проблемы, над которыми надо работать. Это проблемы и научного и научно-организационного характера", - сказал он. После чего попросил о поддержке со стороны президента. Путин и Сергеев также обсудили реализацию государственной научно-технической политики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), коронавирусы, российская академия наук, владимир путин, сочи, общество

Путин обсудил с главой РАН работу академии по борьбе с коронавирусом

17:35 28.09.2020 (обновлено: 18:22 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом РАН Александром Сергеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом РАН Александром Сергеевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой РАН Александром Сергеевым.
Глава государства начал встречу с вопроса, как работает академия в части борьбы с коронавирусом.
"Что по поводу работы академии по борьбе с COVID?" - спросил Путин.
"Я хотел представить вам несколько наиболее крупных достижений прошлого года, но понятно, что ситуация в этом году существенным образом изменилась, и, наверное, я обязан вам рассказать о том, каким образом академическая наука у нас в стране участвует в борьбе с COVID-19. Я расскажу о том, какие у нас есть интересные результаты по тест-системам, вакцинам и препаратам", - сказал Сергеев. Встреча прошла в Сочи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
По мнению главы РАН, есть проблемы научного характера. "То, что касается фундаментальных вопросов, мы видим, что есть проблемы, над которыми надо работать. Это проблемы и научного и научно-организационного характера", - сказал он. После чего попросил о поддержке со стороны президента. Путин и Сергеев также обсудили реализацию государственной научно-технической политики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Сергеев (РАН)КоронавирусыРоссийская академия наукВладимир ПутинСочиОбщество
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