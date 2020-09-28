https://ria.ru/20200928/ran-1577903965.html

Путин обсудил с главой РАН работу академии по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой РАН Александром Сергеевым. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:35

2020-09-28T17:35

2020-09-28T18:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр сергеев (ран)

коронавирусы

российская академия наук

владимир путин

сочи

общество

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> встретился в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> с главой <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александром Сергеевым</a>.Глава государства начал встречу с вопроса, как работает академия в части борьбы с коронавирусом."Что по поводу работы академии по борьбе с COVID?" - спросил Путин."Я хотел представить вам несколько наиболее крупных достижений прошлого года, но понятно, что ситуация в этом году существенным образом изменилась, и, наверное, я обязан вам рассказать о том, каким образом академическая наука у нас в стране участвует в борьбе с COVID-19. Я расскажу о том, какие у нас есть интересные результаты по тест-системам, вакцинам и препаратам", - сказал Сергеев. Встреча прошла в Сочи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.По мнению главы РАН, есть проблемы научного характера. "То, что касается фундаментальных вопросов, мы видим, что есть проблемы, над которыми надо работать. Это проблемы и научного и научно-организационного характера", - сказал он. После чего попросил о поддержке со стороны президента. Путин и Сергеев также обсудили реализацию государственной научно-технической политики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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