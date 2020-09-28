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Путин призвал не откладывать на потом работу по национальным целям
По каждой национальной цели в РФ должен быть ощутимый результат, проблемные вопросы откладывать на потом нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:48
государственный совет рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> По каждой национальной цели в РФ должен быть ощутимый результат, проблемные вопросы откладывать на потом нельзя, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума Госсовета РФ."Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу сказать, сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на потом. Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом... чтобы не было так, как в народе говорят, "потом - суп с котом". Чтобы работа шла, повторяю еще раз, на потом не откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня", - сказал Путин.Он уточнил, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года.
https://ria.ru/20200724/1574839929.html
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государственный совет рф, владимир путин, общество

Путин призвал не откладывать на потом работу по национальным целям

19:33 28.09.2020 (обновлено: 19:48 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. По каждой национальной цели в РФ должен быть ощутимый результат, проблемные вопросы откладывать на потом нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
"Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу сказать, сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на потом. Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом... чтобы не было так, как в народе говорят, "потом - суп с котом". Чтобы работа шла, повторяю еще раз, на потом не откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня", - сказал Путин.
Он уточнил, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года.
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 13:28Инфографика
Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году
1410007
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