https://ria.ru/20200928/putin-1577912096.html
Путин призвал не откладывать на потом работу по национальным целям
По каждой национальной цели в РФ должен быть ощутимый результат, проблемные вопросы откладывать на потом нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:48
государственный совет рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> По каждой национальной цели в РФ должен быть ощутимый результат, проблемные вопросы откладывать на потом нельзя, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума Госсовета РФ."Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу сказать, сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на потом. Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом... чтобы не было так, как в народе говорят, "потом - суп с котом". Чтобы работа шла, повторяю еще раз, на потом не откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня", - сказал Путин.Он уточнил, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года.
https://ria.ru/20200724/1574839929.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный совет рф, владимир путин, общество