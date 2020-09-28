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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/putin-1577912009.html
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с COVID-19
Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:31
2020-09-29T02:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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<strong>СОЧИ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в понедельник."Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается."Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - добавил он.Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей - это нужно для безопасности и защиты здоровья.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Что-то когда вы проводили голосование по поправкам в конституцию, вас не сильно беспокоил коронавирус
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Наоткрывал курорты, теперь призывает к ответственности.
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РИА Новости
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60
Путин: надо проявлять максимальную ответственность
ПУТИН: НУЖНО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К РОССИЯНАМ: РИСКИ КОРОНАВИРУСА СОХРАНЯЮТСЯ, НАДО ПРОЯВЛЯТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с COVID-19

19:31 28.09.2020 (обновлено: 02:53 29.09.2020)
71541
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СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
"Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.
Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается.
"Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - добавил он.
Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей - это нужно для безопасности и защиты здоровья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Что-то когда вы проводили голосование по поправкам в конституцию, вас не сильно беспокоил коронавирус
28 сентября, 19:52
abcd 123abcd 123
2141521044
Наоткрывал курорты, теперь призывает к ответственности.
28 сентября, 19:47
Агент ГосдепаАгент Госдепа
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