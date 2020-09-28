https://ria.ru/20200928/protesty-1577881901.html

МВД Белоруссии заявило об уменьшении числа участников протестов

Двадцать две протестные акции зафиксированы по всей Белоруссии в воскресенье, число их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:03

2020-09-28T13:03

2020-09-28T13:03

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Двадцать две протестные акции зафиксированы по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье, число их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными, сообщили в пресс-службе МВД республики."Вчера, 27 сентября, в стране зафиксировано 22 протестные акции. Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В милиции отметили, что правоохранители приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения общественной безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/protesty-1577881115.html

https://ria.ru/20200927/gaz-1577858413.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире