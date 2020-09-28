В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали более 350 человек
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. В воскресенье на акциях протеста по всей Белоруссии задержали более 350 человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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