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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/protesty-1577881115.html
В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали более 350 человек
В воскресенье на акциях протеста по всей Белоруссии задержали более 350 человек, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:54
2020-09-28T12:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> В воскресенье на акциях протеста по всей Белоруссии задержали более 350 человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали более 350 человек

12:54 28.09.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоЗадержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Задержание участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. В воскресенье на акциях протеста по всей Белоруссии задержали более 350 человек, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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