https://ria.ru/20200928/programma-1577859876.html

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T00:05

2020-09-28T00:05

2020-09-28T00:05

россия

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее сообщалось, что правительство поддержало программу социально-экономического развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года."У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий."Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров", - уточняется в сообщении.Добавляется, что в программе особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

https://ria.ru/20200924/byudzhet-1577695202.html

https://ria.ru/20200927/narod-1577831994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество