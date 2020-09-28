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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:05
2020-09-28T00:05
россия
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее сообщалось, что правительство поддержало программу социально-экономического развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года."У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий."Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров", - уточняется в сообщении.Добавляется, что в программе особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.
https://ria.ru/20200924/byudzhet-1577695202.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

00:05 28.09.2020
1692
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство поддержало программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Президент РФ Владимир Путин в июне поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.
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"У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.
"Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что в программе особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.
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