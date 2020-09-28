https://ria.ru/20200928/proekt-1578289372.html

Проект восстановления участка в парке "Тушинский" разработают в 2021 году

Разработку проекта по восстановлению обвалившего участка в парке "Тушинский" планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:06

2020-09-28T13:06

2020-10-05T18:19

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Разработку проекта по восстановлению обвалившего участка в парке "Тушинский" планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель руководителя ГПБУ "<a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприрода</a>" Леонид Хрунов.В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что 4 июня на участке территории природно-исторического парка "Тушинский" в районе дома 10 по <a href="http://ria.ru/person_AndrejjPjatnickijj/" target="_blank" data-auto="true">Пятницкому</a> шоссе произошло обрушение склона из-за выпадения аномальной нормы осадков. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стена. Площадь обрушения составляет 500 квадратных метров."Сейчас производится мероприятие по подготовке документации для разработки специального проекта, по результатам которого будут проведены мероприятия по ликвидации и укреплению данного оврага... Планируется завершить работы по разработке проекта где-то в следующем году", — рассказал Хрунов.Он отметил, что в настоящее время для безопасности посетителей парка данная территория огорожена, выставлен круглосуточный пост охраны."Мы работаем в тесной связи с ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosehkomonitoring/" target="_blank" data-auto="true">Мосэкомониторинг</a>", на постоянной основе проводится мониторинг оползневых процессов. В настоящее время значительного развития деформаций не фиксируется. Территория находится на контроле", — добавил специалист.

https://ria.ru/20200627/1573564421.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей пятницкий, мосприрода, мосэкомониторинг