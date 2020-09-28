Проект восстановления участка в парке "Тушинский" разработают в 2021 году
13:06 28.09.2020 (обновлено: 18:19 05.10.2020)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМолодые мамы гуляют в ландшафтном парке "Митино" после комплексного благоустройства
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Разработку проекта по восстановлению обвалившего участка в парке "Тушинский" планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Леонид Хрунов.
В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что 4 июня на участке территории природно-исторического парка "Тушинский" в районе дома 10 по Пятницкому шоссе произошло обрушение склона из-за выпадения аномальной нормы осадков. В результате оползня были повреждены пешеходная дорожка, металлическая смотровая площадка и габионная стена. Площадь обрушения составляет 500 квадратных метров.
"Сейчас производится мероприятие по подготовке документации для разработки специального проекта, по результатам которого будут проведены мероприятия по ликвидации и укреплению данного оврага... Планируется завершить работы по разработке проекта где-то в следующем году", — рассказал Хрунов.
Он отметил, что в настоящее время для безопасности посетителей парка данная территория огорожена, выставлен круглосуточный пост охраны.
"Мы работаем в тесной связи с ГУП "Мосэкомониторинг", на постоянной основе проводится мониторинг оползневых процессов. В настоящее время значительного развития деформаций не фиксируется. Территория находится на контроле", — добавил специалист.