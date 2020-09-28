https://ria.ru/20200928/privivki-1577885098.html

Москвичи смогут просматривать сведения о прививках в электронной медкарте

Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте, в ней оперативно будет отражаться информация обо всех... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:40

2020-09-28T13:40

2020-09-28T13:40

анастасия ракова

здоровье

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте, в ней оперативно будет отражаться информация обо всех вакцинациях, выполненных в государственных поликлиниках столицы, сообщила журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию", – рассказала Ракова.Уточняется, что в любое удобное время пользователям в режиме онлайн доступна информация о выполненных вакцинациях в новом разделе "Прививки" в электронной медицинской карте на портале <a href="http://mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">mos.ru</a>, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".Также москвичи могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке в коммерческих или федеральных клиниках.Кроме того, в новом разделе на портале mos.ru горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок, который содержит информацию об установленных нормативных периодах вакцинации по возрастным категориям населения.

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577877454.html

https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577877114.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , здоровье, москва, общество