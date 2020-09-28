Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/privivki-1577885098.html
Москвичи смогут просматривать сведения о прививках в электронной медкарте
Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте, в ней оперативно будет отражаться информация обо всех... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:40
2020-09-28T13:40
анастасия ракова
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_0:142:1920:1222_1400x0_80_0_0_3acae3ab7af4f529fa0af0aca4e9c51c.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте, в ней оперативно будет отражаться информация обо всех вакцинациях, выполненных в государственных поликлиниках столицы, сообщила журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию", – рассказала Ракова.Уточняется, что в любое удобное время пользователям в режиме онлайн доступна информация о выполненных вакцинациях в новом разделе "Прививки" в электронной медицинской карте на портале <a href="http://mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">mos.ru</a>, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".Также москвичи могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке в коммерческих или федеральных клиниках.Кроме того, в новом разделе на портале mos.ru горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок, который содержит информацию об установленных нормативных периодах вакцинации по возрастным категориям населения.
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577877454.html
https://ria.ru/20200928/vaktsinatsiya-1577877114.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_16:0:1723:1280_1400x0_80_0_0_2267458dd13f315d674743a5dd21295e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ракова , здоровье, москва, общество

Москвичи смогут просматривать сведения о прививках в электронной медкарте

13:40 28.09.2020
888
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте, в ней оперативно будет отражаться информация обо всех вакцинациях, выполненных в государственных поликлиниках столицы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию", – рассказала Ракова.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:17Распространение нового коронавируса
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Уточняется, что в любое удобное время пользователям в режиме онлайн доступна информация о выполненных вакцинациях в новом разделе "Прививки" в электронной медицинской карте на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Также москвичи могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке в коммерческих или федеральных клиниках.
Кроме того, в новом разделе на портале mos.ru горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок, который содержит информацию об установленных нормативных периодах вакцинации по возрастным категориям населения.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:11Распространение нового коронавируса
Росздравнадзор рассказал о вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
1000013
Обсудить0
Анастасия РаковаЗдоровьеМоскваОбщество
Рекомендуем
Храм Ват Суван Куха
Таиланд снова продлевает режим ЧП в связи с пандемией COVID-19
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили сделать приоритетной вакцинацию журналистов от COVID
Военный конфликт в Карабахе
В Азербайджане объяснили, кого привлекут к частичной мобилизации
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Баку пообещал адекватный ответ при применении Ереваном "Искандеров"
Модель Ирина Шейк на показе Versace в рамках Недели моды в Милане
Как прошла Неделя моды в Милане
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве порекомендовали переболевшим COVID-19 отложить процедуру ЭКО
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Москва во время режима самоизоляции жителей
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Алиев призвал урегулировать конфликт в Карабахе через резолюции СБ ООН
Раскопки на территории античного города Акра в Крыму
В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города
Здание клиники Шарите в Берлине
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния