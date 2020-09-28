https://ria.ru/20200928/prigovor-1577897699.html

В Екатеринбурге впервые оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска

Ленинский районный суд в Екатеринбурге оправдал участницу пикета в поддержку Хабаровска Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

уголовное дело сергея фургала

хабаровск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> оправдал участницу пикета в поддержку <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.Это первое оправдательное решение по делам участников пикета в поддержку Хабаровска, который прошел у театра Драмы на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 1 августа. Девушке инкриминировали часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия").Полицейские задержали участника пикета Дениса Гауэрта после того, как тот отказался пойти с полицейским в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола о нарушении масочного режима, предоставлять документы и сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а в автобусе пытался ударить правоохранителя. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Суд арестовал Гауэрта на пять суток.Несанкционированные акции протеста в Хабаровске в поддержку <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> начались после задержания губернатора края 9 июля. Впоследствии его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. Он был уволен, врио главы региона стал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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хабаровск

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, хабаровск, екатеринбург, происшествия