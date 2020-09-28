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В Екатеринбурге впервые оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска
Ленинский районный суд в Екатеринбурге оправдал участницу пикета в поддержку Хабаровска Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:22
2020-09-28T16:22
уголовное дело сергея фургала
хабаровск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> оправдал участницу пикета в поддержку <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.Это первое оправдательное решение по делам участников пикета в поддержку Хабаровска, который прошел у театра Драмы на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 1 августа. Девушке инкриминировали часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия").Полицейские задержали участника пикета Дениса Гауэрта после того, как тот отказался пойти с полицейским в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола о нарушении масочного режима, предоставлять документы и сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а в автобусе пытался ударить правоохранителя. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Суд арестовал Гауэрта на пять суток.Несанкционированные акции протеста в Хабаровске в поддержку <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> начались после задержания губернатора края 9 июля. Впоследствии его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. Он был уволен, врио главы региона стал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
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хабаровск
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уголовное дело сергея фургала, хабаровск, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге впервые оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска

16:22 28.09.2020
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© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Igor Volkov
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд в Екатеринбурге оправдал участницу пикета в поддержку Хабаровска Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.
"Дело прекращено за отсутствием состава преступления", - сказали в суде.
Это первое оправдательное решение по делам участников пикета в поддержку Хабаровска, который прошел у театра Драмы на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 1 августа. Девушке инкриминировали часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия").
Полицейские задержали участника пикета Дениса Гауэрта после того, как тот отказался пойти с полицейским в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола о нарушении масочного режима, предоставлять документы и сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а в автобусе пытался ударить правоохранителя. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Суд арестовал Гауэрта на пять суток.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам - РИА Новости, 1920, 26.07.2019
26 июля 2019, 09:00Инфографика
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Несанкционированные акции протеста в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала начались после задержания губернатора края 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. Он был уволен, врио главы региона стал Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаХабаровскЕкатеринбургПроисшествия
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