В Екатеринбурге впервые оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска
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© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
© AP Photo / Igor Volkov
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд в Екатеринбурге оправдал участницу пикета в поддержку Хабаровска Екатерину Сурсякову, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.
"Дело прекращено за отсутствием состава преступления", - сказали в суде.
Это первое оправдательное решение по делам участников пикета в поддержку Хабаровска, который прошел у театра Драмы на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 1 августа. Девушке инкриминировали часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия").
Полицейские задержали участника пикета Дениса Гауэрта после того, как тот отказался пойти с полицейским в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола о нарушении масочного режима, предоставлять документы и сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а в автобусе пытался ударить правоохранителя. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Суд арестовал Гауэрта на пять суток.
26 июля 2019, 09:00ИнфографикаЧем грозит участие в несогласованных акциях
Несанкционированные акции протеста в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала начались после задержания губернатора края 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. Он был уволен, врио главы региона стал Михаил Дегтярев.