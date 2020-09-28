https://ria.ru/20200928/prigovor-1577887551.html

В Башкирии вынесли приговор по делу о краже кассиршей банка 25 млн рублей

Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:10

2020-09-28T14:10

2020-09-28T15:12

россельхозбанк

салават

республика башкортостан

происшествия

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<strong>УФА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Салаватский городской суд в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения, сообщает прокуратура региона.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО "Россельхозбанк" "о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 455 862,50 рублей", добавила объединенная пресс-служба судов Башкирии.Уточняется, что Марат Хайруллин взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.В конце мая 2019 года Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank" data-auto="true">Россельхозбанка</a>, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, в которой Хайруллины скрывались всей семьей. После задержания женщину поместили под стражу, а ее мужа, который, по версии следствия, проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.Ранее агентству в суде сообщали, что подсудимая в последнем слове просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку осознала тяжесть содеянного, признала вину, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления семья находилась в тяжелом материальном положении. Женщина отмечала, что пошла на преступление из-за своей доверчивости, а супруг оказывал на нее давление, ему были переданы все деньги.

https://ria.ru/20191029/1560211210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк, салават, республика башкортостан, происшествия