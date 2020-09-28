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В Башкирии вынесли приговор по делу о краже кассиршей банка 25 млн рублей
Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:10
2020-09-28T15:12
россельхозбанк
салават
республика башкортостан
происшествия
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<strong>УФА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Салаватский городской суд в <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения, сообщает прокуратура региона.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО "Россельхозбанк" "о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 455 862,50 рублей", добавила объединенная пресс-служба судов Башкирии.Уточняется, что Марат Хайруллин взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.В конце мая 2019 года Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank" data-auto="true">Россельхозбанка</a>, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, в которой Хайруллины скрывались всей семьей. После задержания женщину поместили под стражу, а ее мужа, который, по версии следствия, проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.Ранее агентству в суде сообщали, что подсудимая в последнем слове просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку осознала тяжесть содеянного, признала вину, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления семья находилась в тяжелом материальном положении. Женщина отмечала, что пошла на преступление из-за своей доверчивости, а супруг оказывал на нее давление, ему были переданы все деньги.
https://ria.ru/20191029/1560211210.html
салават
республика башкортостан
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россельхозбанк, салават, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии вынесли приговор по делу о краже кассиршей банка 25 млн рублей

14:10 28.09.2020 (обновлено: 15:12 28.09.2020)
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© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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УФА, 28 сен - РИА Новости. Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения, сообщает прокуратура региона.
"Салаватский городской суд назначил экс-кассиру наказание в виде 5 лет лишения свободы, её супругу – 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает башкирская прокуратура, отметив, что женщина вину признала полностью, её муж – частично.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО "Россельхозбанк" "о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 455 862,50 рублей", добавила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Уточняется, что Марат Хайруллин взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
В конце мая 2019 года Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата". В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой Хайруллины скрывались всей семьей. После задержания женщину поместили под стражу, а ее мужа, который, по версии следствия, проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2019
29 октября 2019, 08:00
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Ранее агентству в суде сообщали, что подсудимая в последнем слове просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку осознала тяжесть содеянного, признала вину, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления семья находилась в тяжелом материальном положении. Женщина отмечала, что пошла на преступление из-за своей доверчивости, а супруг оказывал на нее давление, ему были переданы все деньги.
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РоссельхозбанкСалаватРеспублика БашкортостанПроисшествия
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