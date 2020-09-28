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Интернет-кинотеатр tvzavr провел "Растотошный праздник"
Пресс-служба "ТиВиЗавр". Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября презентовал серию детских осенних мероприятий совместно с самым популярным мультсериалом в 2D... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:18
2020-09-28T19:18
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-служба "ТиВиЗавр". Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября презентовал серию детских осенних мероприятий совместно с самым популярным мультсериалом в 2D "Дракошей Тошей" и его автором - известным писателем Олегом Роем.Безудержный "Растотошный праздник" состоялся в детском городе профессий "Кидбург Белая дача" при поддержке Детского радио. Билеты на главное детское событие осени родители стремились приобрести заранее. Ведь самый известный дракон блогер Дракоша Тоша рассказал о нем детям в своем популярном Инстаграме. Гостями события стали более 500 человек. Специальный гость праздника - создатель литературной вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка" Олег Рой - поприветствовал юных гостей и подписал каждому желающему ребёнку книгу "Дракоша Тоша". Детей встретили герои мультсериала - Дракоша, Душа и Няша, которые организовали обучающие мастер-классы и подарили памятные подарки от tvzavr, “Мылоша" и Origami. Кидбуржане приняли участие в выпуске тематической газеты "Дракоша Тоша и его друзья", в занимательной викторине по одноименному мультсериалу и увлекательных квестах. Кульминацией праздника стал просмотр сериала "Дракоша Тоша" в Малыш-театре, а в качестве сюрприза состоялось шоу мыльных пузырей и бумажная tvzavr party.Справка о компании "ТиВиЗавр":Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей в месяц.Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.Об авторе проектаОлег Рой – современный российский писатель. Является лауреатом ряда литературных премий. За 30 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для взрослых в различных жанрах. Рой удерживает позицию топового автора Российской Федерации в жанре детской литературы. Является лидером по продажам в разделе современной российской литературы для детей.Суммарный тираж детской литературы O’Roy (без учета электронных изданий) – 2,5 миллиона экземпляров. Анимационные проекты автора – "Джинглики", "Дракоша Тоша". Также автор пишет книжный сериал "Сказочный патруль", сотрудничая со студией "Паровоз".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>
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60
пресс-релизы

Интернет-кинотеатр tvzavr провел "Растотошный праздник"

19:18 28.09.2020
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© Фото : Пресс-служба "ТиВиЗавр"Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Участники Растотошного праздника в детском городе профессий Кидбург Белая дача - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Пресс-служба "ТиВиЗавр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-служба "ТиВиЗавр". Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября презентовал серию детских осенних мероприятий совместно с самым популярным мультсериалом в 2D "Дракошей Тошей" и его автором - известным писателем Олегом Роем.
Безудержный "Растотошный праздник" состоялся в детском городе профессий "Кидбург Белая дача" при поддержке Детского радио. Билеты на главное детское событие осени родители стремились приобрести заранее. Ведь самый известный дракон блогер Дракоша Тоша рассказал о нем детям в своем популярном Инстаграме. Гостями события стали более 500 человек.
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Участники Растотошного праздника в детском городе профессий Кидбург Белая дача - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"
Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Специальный гость праздника - создатель литературной вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка" Олег Рой - поприветствовал юных гостей и подписал каждому желающему ребёнку книгу "Дракоша Тоша".
Детей встретили герои мультсериала - Дракоша, Душа и Няша, которые организовали обучающие мастер-классы и подарили памятные подарки от tvzavr, “Мылоша" и Origami.
© Фото : Пресс-служба "ТиВиЗавр"Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Участники Растотошного праздника в детском городе профессий Кидбург Белая дача - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Пресс-служба "ТиВиЗавр"
Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Кидбуржане приняли участие в выпуске тематической газеты "Дракоша Тоша и его друзья", в занимательной викторине по одноименному мультсериалу и увлекательных квестах. Кульминацией праздника стал просмотр сериала "Дракоша Тоша" в Малыш-театре, а в качестве сюрприза состоялось шоу мыльных пузырей и бумажная tvzavr party.
Справка о компании "ТиВиЗавр":
Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей в месяц.
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Участники Растотошного праздника в детском городе профессий Кидбург Белая дача - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"
Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.
Об авторе проекта
Олег Рой – современный российский писатель. Является лауреатом ряда литературных премий. За 30 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для взрослых в различных жанрах. Рой удерживает позицию топового автора Российской Федерации в жанре детской литературы. Является лидером по продажам в разделе современной российской литературы для детей.
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Участники Растотошного праздника в детском городе профессий Кидбург Белая дача - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : пресс-служба "ТиВиЗавр"
Участники "Растотошного праздника" в детском городе профессий "Кидбург Белая дача"
Суммарный тираж детской литературы O’Roy (без учета электронных изданий) – 2,5 миллиона экземпляров. Анимационные проекты автора – "Джинглики", "Дракоша Тоша". Также автор пишет книжный сериал "Сказочный патруль", сотрудничая со студией "Паровоз".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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