https://ria.ru/20200928/podderzhka-1577898136.html

Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей

Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий Молдавии, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:32

2020-09-28T16:32

2020-09-28T16:33

россия

игорь додон

владимир путин

молдавия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/104382/03/1043820386_0:96:3009:1788_1400x0_80_0_0_bb04702ba7610c405a52a7ed1547135b.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий <a href="https://ria.ru/location_Moldova" target="_blank">Молдавии</a>, сообщил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на переговорах со своим молдавским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Igor_Dodon" target="_blank">Игорем Додоном</a>.Президент РФ добавил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен."Ждем от вас... списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - добавил Путин.

https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html

Арсений Новиков Вы лучше крымским фермерам выделите. Там тоже засуха...... 21

Andrey Bobrov Может наших фермеров поддержать? ) 19

6

россия

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, владимир путин, молдавия, экономика