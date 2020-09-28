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Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей
Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий Молдавии, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:32
2020-09-28T16:33
россия
игорь додон
владимир путин
молдавия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий <a href="https://ria.ru/location_Moldova" target="_blank">Молдавии</a>, сообщил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на переговорах со своим молдавским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Igor_Dodon" target="_blank">Игорем Додоном</a>.Президент РФ добавил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен."Ждем от вас... списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - добавил Путин.
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
Вы лучше крымским фермерам выделите. Там тоже засуха......
21
Может наших фермеров поддержать? )
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6
россия
молдавия
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россия, игорь додон, владимир путин, молдавия, экономика

Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей

16:32 28.09.2020 (обновлено: 16:33 28.09.2020)
624
© Flickr / Luke AddisonСельскохозяйственные работы в Молдавии
Сельскохозяйственные работы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Flickr / Luke Addison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий Молдавии, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Сельское хозяйство страны вынуждено бороться еще и с последствиями засухи. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо", — сказал Путин на переговорах в режиме видеоконференции.

Президент РФ добавил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен.
"Ждем от вас... списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - добавил Путин.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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20350879
Обсудить6
РоссияИгорь ДодонВладимир ПутинМолдавияЭкономика
Популярные комментарии
Вы лучше крымским фермерам выделите. Там тоже засуха......
28 сентября, 16:35
Арсений НовиковАрсений Новиков
1920000
Может наших фермеров поддержать? )
28 сентября, 16:35
Andrey BobrovAndrey Bobrov
1720000
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