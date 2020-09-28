https://ria.ru/20200928/podderzhka-1577898136.html
Россия выделит молдавским фермерам до 500 миллионов рублей
Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий Молдавии, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:32
2020-09-28T16:32
2020-09-28T16:33
россия
игорь додон
владимир путин
молдавия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Россия сформировала объем помощи до 0,5 миллиарда рублей для поддержки сельхозпредприятий <a href="https://ria.ru/location_Moldova" target="_blank">Молдавии</a>, сообщил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на переговорах со своим молдавским коллегой <a href="https://ria.ru/person_Igor_Dodon" target="_blank">Игорем Додоном</a>.Президент РФ добавил, что первый транш на половину этой суммы уже подготовлен."Ждем от вас... списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке", - добавил Путин.
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
Арсений Новиков
Вы лучше крымским фермерам выделите. Там тоже засуха......
21
Andrey Bobrov
Может наших фермеров поддержать? )
19
6
россия
молдавия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь додон, владимир путин, молдавия, экономика