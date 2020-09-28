https://ria.ru/20200928/pobeg-1577906094.html

Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных

Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро осужденных, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:57

2020-09-28T17:57

2020-09-28T17:59

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой <a href="https://ria.ru/20200923/pobeg-1577633898.html" target="_blank">сбежали шестеро осужденных</a>, сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района города <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> сделали подкоп на территории производственного цеха, через который совершили побег.В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили, что следствие квалифицировало действия сотрудника колонии по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления."Данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в пресс-службе следственного комитета.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577640962.html

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия