Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных
17:57 28.09.2020 (обновлено: 17:59 28.09.2020)
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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро осужденных, сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.
22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы сделали подкоп на территории производственного цеха, через который совершили побег.
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"В рамках расследования уголовного дела следствием задержан мастер производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп, а в последующем совершен побег осужденными", – говорится в сообщении.
В СК сообщили, что следствие квалифицировало действия сотрудника колонии по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
"Данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в пресс-службе следственного комитета.
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