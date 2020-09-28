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Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных
Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро осужденных, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:57
2020-09-28T17:59
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой <a href="https://ria.ru/20200923/pobeg-1577633898.html" target="_blank">сбежали шестеро осужденных</a>, сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района города <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> сделали подкоп на территории производственного цеха, через который совершили побег.В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили, что следствие квалифицировало действия сотрудника колонии по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления."Данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в пресс-службе следственного комитета.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577640962.html
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных

17:57 28.09.2020 (обновлено: 17:59 28.09.2020)
2057
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Следственный комитет Дагестана задержал сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро осужденных, сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.
22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы сделали подкоп на территории производственного цеха, через который совершили побег.
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"В рамках расследования уголовного дела следствием задержан мастер производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп, а в последующем совершен побег осужденными", – говорится в сообщении.
В СК сообщили, что следствие квалифицировало действия сотрудника колонии по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
"Данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в пресс-службе следственного комитета.
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