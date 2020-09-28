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Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения
Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:02
2020-09-28T15:57
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала <a href="https://tsn.ua/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">ТСН</a> его вдова Елена Остапенко.По словам Остапенко, у нее возникло ощущение, как будто ребенок что-то предчувствовал. Женщина добавила, что ее муж очень любил работу, "жил самолетами". "Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", — призналась Остапенко. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один выжил: он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
https://ria.ru/20200928/an-26-1577877320.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/an-26-1577816230.html
Кран не мог поменять - не мужик.
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харьковская область
чугуев
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, происшествия, в мире

Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

15:02 28.09.2020 (обновлено: 15:57 28.09.2020)
18245
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала ТСН его вдова Елена Остапенко.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку", — пояснила она.

По словам Остапенко, у нее возникло ощущение, как будто ребенок что-то предчувствовал.
Женщина добавила, что ее муж очень любил работу, "жил самолетами".
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", — призналась Остапенко.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили.
По официальным данным, погибли 26 человек. Один выжил: он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.
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728151851117
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьЧугуевУкраинаПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Кран не мог поменять - не мужик.
28 сентября, 15:19
Коля ВаняКоля Ваня
12310521
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