https://ria.ru/20200928/perepiska-1577892120.html

Штурман Ан-26 переписывался с дочкой за минуты до крушения

Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:02

2020-09-28T15:02

2020-09-28T15:57

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

происшествия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении самолета <a href="https://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> в Харьковской области, переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы. Об этом рассказала <a href="https://tsn.ua/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">ТСН</a> его вдова Елена Остапенко.По словам Остапенко, у нее возникло ощущение, как будто ребенок что-то предчувствовал. Женщина добавила, что ее муж очень любил работу, "жил самолетами". "Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прямо чего-то другого, как летать, он не умел. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", — призналась Остапенко. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в <a href="https://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один выжил: он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.

https://ria.ru/20200928/an-26-1577877320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/an-26-1577816230.html

Коля Ваня Кран не мог поменять - не мужик. 49

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харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, происшествия, в мире