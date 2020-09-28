Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/perekhvat-1577909254.html
Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем
Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения двух самолетов ВМС США и ВМС Германии над Балтийским морем, сообщил российский Национальный центр управления... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:41
2020-09-28T19:33
россия
балтийское море
военно-морские силы сша
су-27
германия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:148:2845:1748_1400x0_80_0_0_75edf6549db9427b869df8674c7b6eac.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался для сопровождения двух самолетов ВМС США и ВМС Германии над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/">Балтийским морем</a>, сообщил российский Национальный центр управления обороной.Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели. Специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегические самолеты базовой патрульной авиации: Р-8А "Посейдон", принадлежащий <u><a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/">ВМС США</a>,</u> и Р-3С "Орион" ВМС Германии. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.В центре подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Иностранные самолеты-разведчики госграницу не нарушили.С начала сентября российские военные около 20 раз засекали зарубежные самолеты недалеко от территории России. В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a> и страны НАТО отказаться них.
https://ria.ru/20200325/1569158546.html
россия
балтийское море
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_159:0:2684:1894_1400x0_80_0_0_91c348b2738838ffa01d1e72a672632f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балтийское море, военно-морские силы сша, су-27, германия, безопасность

Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем

18:41 28.09.2020 (обновлено: 19:33 28.09.2020)
6159
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения двух самолетов ВМС США и ВМС Германии над Балтийским морем, сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели. Специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.
Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегические самолеты базовой патрульной авиации: Р-8А "Посейдон", принадлежащий ВМС США, и Р-3С "Орион" ВМС Германии. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В центре подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Иностранные самолеты-разведчики госграницу не нарушили.
Самолеты-перехватчики Су 27 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 23:16
Истребитель-перехватчик Су-27
С начала сентября российские военные около 20 раз засекали зарубежные самолеты недалеко от территории России. В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность, и призывали Вашингтон и страны НАТО отказаться них.
7111236
Обсудить0
РоссияБалтийское мореВоенно-морские силы СШАСу-27ГерманияБезопасность
Рекомендуем
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе
Города России. Сочи
Загадочное явление в Черном море вызвало споры в Сети
Алексей Навальный
В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном
ЗРПК Панцирь-С
США "уничтожили" российский "Панцирь" на учениях
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Москва во время режима самоизоляции жителей
Попова оценила вероятность введения ограничений из-за коронавируса
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост
Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе
Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон встретится с Тихановской во вторник
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым
Нагорный Карабах. Азербайджанские бойцы на боевых позициях. Июль, 1992 год
Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Модель Ирина Шейк на показе Versace в рамках Недели моды в Милане
Как прошла Неделя моды в Милане
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
София Конкина
СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
Лента новостейМолния