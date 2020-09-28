https://ria.ru/20200928/perekhvat-1577909254.html

Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем

Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения двух самолетов ВМС США и ВМС Германии над Балтийским морем, сообщил российский Национальный центр управления... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:41

2020-09-28T18:41

2020-09-28T19:33

россия

балтийское море

военно-морские силы сша

су-27

германия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался для сопровождения двух самолетов ВМС США и ВМС Германии над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/">Балтийским морем</a>, сообщил российский Национальный центр управления обороной.Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели. Специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегические самолеты базовой патрульной авиации: Р-8А "Посейдон", принадлежащий <u><a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/">ВМС США</a>,</u> и Р-3С "Орион" ВМС Германии. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.В центре подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Иностранные самолеты-разведчики госграницу не нарушили.С начала сентября российские военные около 20 раз засекали зарубежные самолеты недалеко от территории России. В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/">Вашингтон</a> и страны НАТО отказаться них.

https://ria.ru/20200325/1569158546.html

россия

балтийское море

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, военно-морские силы сша, су-27, германия, безопасность