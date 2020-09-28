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Путин провел переговоры с Додоном
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Молдавии Игорю Додону успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:10
2020-09-28T16:57
андрей нэстасе
наша партия
ренато усатый
игорь додон
владимир путин
молдавия
политика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пожелал главе Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорю Додону</a> успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и Кишинева будет продолжено.Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nehstase/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Нэстасе</a>. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом, сообщил Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.По словам президента, в этой связи запланирован целый набор мероприятий, и он рассчитывает, что все это будет реализовано как можно быстрее."Здесь нам с вами тоже есть о чем поговорить", — добавил российский лидер.
https://ria.ru/20200804/1575345932.html
https://ria.ru/20200814/1575770603.html
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андрей нэстасе, наша партия, ренато усатый, игорь додон, владимир путин, молдавия, политика

Путин провел переговоры с Додоном

16:10 28.09.2020 (обновлено: 16:57 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Молдавии Игорю Додону успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и Кишинева будет продолжено.
"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц - и я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах - нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", - сказал Путин на переговорах с Додоном в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016 - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 12:35
Межгосударственные отношения России и Молдавии
Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.
"Но благодаря вашим усилиям в последнее время мы эти отношения улучшаем", - добавил он.
Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.
Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом, сообщил Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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"Что касается коронавируса — мы, как вы знаете, поставили в Молдову по вашей просьбе 15 тысяч тест—систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов—ученых, которые в этой сфере эффективно работают в РФ — для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией", — сказал Путин.
По словам президента, в этой связи запланирован целый набор мероприятий, и он рассчитывает, что все это будет реализовано как можно быстрее.
"Здесь нам с вами тоже есть о чем поговорить", — добавил российский лидер.
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Андрей НэстасеНаша партияРенато УсатыйИгорь ДодонВладимир ПутинМолдавияПолитика
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