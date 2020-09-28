https://ria.ru/20200928/peregovory-1577896447.html

Путин провел переговоры с Додоном

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Молдавии Игорю Додону успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:10

2020-09-28T16:10

2020-09-28T16:57

андрей нэстасе

наша партия

ренато усатый

игорь додон

владимир путин

молдавия

политика

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пожелал главе Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорю Додону</a> успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и Кишинева будет продолжено.Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nehstase/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Нэстасе</a>. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом, сообщил Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.По словам президента, в этой связи запланирован целый набор мероприятий, и он рассчитывает, что все это будет реализовано как можно быстрее."Здесь нам с вами тоже есть о чем поговорить", — добавил российский лидер.

https://ria.ru/20200804/1575345932.html

https://ria.ru/20200814/1575770603.html

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молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей нэстасе, наша партия, ренато усатый, игорь додон, владимир путин, молдавия, политика